Diğer
Kategoriler
28 Ağustos 2018 15:36

Bulgaristan’dan gelen heyet MTSO’yu ziyaret etti

Bulgaristan’ın Kaynarca Belediye Başkanı Luben Siev, Mersinli iş adamlarını Bulgaristan’a yatırım yapmaya davet ederek, yatırım yapmak isteyen iş adamalarına destek vermeye hazır olduklarını söyledi.

Bulgaristan’dan gelen heyet MTSO’yu ziyaret etti

28 Ağustos 2018 15:36


Bulgaristan’ın Kaynarca Belediye Başkanı Luben Siev ve ekibi, Mersin Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Meclis Başkanı Hamit İzol’u ziyaret etti. Karşılıklı işbirliklerinin görüşüldüğü ziyarette, Kaynarca Belediye Başkanı Luben Siev, Mersinli iş adamlarını Bulgaristan’a yatırım yapmaya davet etti. Kaynarca Belediyesi olarak yatırım yapmak isteyen iş adamalarına destek vermeye hazır olduklarını ileten Siev, yatırım için atıl durumda çok sayıda fabrika olduğunu kaydetti.


MTSO Meclis Başkanı Hamit İzol ise her zaman iş birliklerine açık olduklarını ve bundan sonraki ilişkilerin de daha sıkı ilerleyeceğini belirtti. Bölgenin en büyük Odası olduklarını ve Meclis Üyelerinin dinamik çalışmalar yürüttüğünü aktaran İzol, "MTSO Meclisi olarak önümüzdeki süreçte Kaynarca’yı ziyaret etmekten büyük mutluluk duyarız" dedi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER MERSİN HABERLERİ
MERSİN HAVA DURUMU
34
°
C
Parçalı Bulutlu
  • Çarşamba
    Parçalı Bulutlu
    34°C
  • Perşembe
    Az Bulutlu
    35°C
  • Cuma
    Sıcak
    35°C
  • Cumartesi
    Sıcak
    35°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç