Bulgaristan’dan gelen heyet MTSO’yu ziyaret etti

Bulgaristan’ın Kaynarca Belediye Başkanı Luben Siev ve ekibi, Mersin Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Meclis Başkanı Hamit İzol’u ziyaret etti. Karşılıklı işbirliklerinin görüşüldüğü ziyarette, Kaynarca Belediye Başkanı Luben Siev, Mersinli iş adamlarını Bulgaristan’a yatırım yapmaya davet etti. Kaynarca Belediyesi olarak yatırım yapmak isteyen iş adamalarına destek vermeye hazır olduklarını ileten Siev, yatırım için atıl durumda çok sayıda fabrika olduğunu kaydetti.

MTSO Meclis Başkanı Hamit İzol ise her zaman iş birliklerine açık olduklarını ve bundan sonraki ilişkilerin de daha sıkı ilerleyeceğini belirtti. Bölgenin en büyük Odası olduklarını ve Meclis Üyelerinin dinamik çalışmalar yürüttüğünü aktaran İzol, "MTSO Meclisi olarak önümüzdeki süreçte Kaynarca’yı ziyaret etmekten büyük mutluluk duyarız" dedi.