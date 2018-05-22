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22 Mayıs 2018 12:26

Büyük Çerkes sürgünü Mersin’de anıldı

Mersin Kafkas Kültür ve Yardımlaşma Derneği, 21 Mayıs 1864 tarihinde gerçekleşen ’Büyük Çerkes Sürgünü’nde yaşamını yitiren Çerkesleri andı.

Büyük Çerkes sürgünü Mersin’de anıldı

22 Mayıs 2018 12:26


Derneğin geleneksel iftar yemeği ile birlikte organize edilen programa Toroslar Belediye Başkanı Hamit Tuna’nın yanı sıra birçok dernek üyesi ve Mersin’de yaşayan Kafkas kökenli Çerkes katıldı.


Türkiye Cumhuriyeti’nin bölünmez bütünlüğü uğruna şehit düşen asker, polis ve sürgünde yaşamını yitiren Çerkeslerin dualar ile anıldığı etkinlikte konuşan Mersin Kafkas Kültür ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Şevket Şamil Koç, Çerkeslerin dönemin Çarlık Rusyası ile giriştikleri savaşın bir katliama dönüşmesi ile beraber vatanlarını savunmak için her şeylerini feda ettiklerini ifade etti.


154 yıl önce yaşanan Büyük Çerkes Sürgünü ile ilgili tarihi bilgiler de veren Koç, Çerkeslerin sürgün sırasında yaşadığı trajediye dikkat çekti ve toplumun ’Çerkes Sürgünü’nü anlama konusunda her geçen yıl daha fazla bilinçlendiğini söyledi.


Çerkeslerin oldukça sorunlu bir tarihsel süreçten geçmesine rağmen asla pes etmediklerini anlatan Toroslar Belediye Başkanı Hamit Tuna ise Anadolu’nun kendi içinde birçok farklı kültürü barındırdığına dikkat çekerek, bu farklılıkları zenginlik olarak gördüklerini kaydetti.




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