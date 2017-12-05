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05 Aralık 2017 15:06

Büyükelçi Nkurunziza: “Ülkemin ekonomisine katkı sağlamak için buradayım”

Ruanda Büyükelçisi H.

Büyükelçi Nkurunziza: “Ülkemin ekonomisine katkı sağlamak için buradayım”

05 Aralık 2017 15:06

E Williams Nkurunziza, Mersin’in Tarsus İlçe Belediye Başkanı Şevket Can’ı makamında ziyaret etti.


Sıcak bir atmosfer içerisinde geçen görüşmede Büyükelçi Nkurunziza Belediye Başkanı Şevket Can’a misafirperverliğinden dolayı teşekkür etti.


Büyükelçi Nkurunziza, “Ben buraya görevlendirilip gelirken, birlikte ortak neler yapabiliriz. Onu keşfetmek için buraya geldim. Mersin’in ve Tarsus’un bize ekonomik açıdan çok faydalı olacağını duydum. Fırsatları görmeye geldim. Ülkemin ekonomisine katkı sağlamak için buradayım’’ dedi.


Yaptığı ziyaretten dolayı Büyükelçi Nkurunziza’ya memnuniyetini dile getiren Başkan Can, belediye olarak üzerlerine düşen herhangi bir görev olursa yapmaya hazır olduklarını belirtti. Başkan Can, sohbet esnasında Büyükelçi Nkurinziza’ye Tarsus’u anlattı ve Tarsus hakkında bilgi verdi.


Daha sonra Büyükelçi Nkurinziza Başkan Can’a hediye verirken Başkan Can’da Büyükelçi Nkurinziza’ta Saint Paul Kuyusunun tablosunu hediye etti.




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