Büyükşehir, araç filosunu 38 yeni araçla güçlendirdi

Cumhuriyet Meydanı’nda yapılan törende konuşan Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz, göreve geldikleri günden bu yana Mersin’e hizmet etme noktasında ihtiyaç duyulan her aracı belediye bünyesine kazandırdıklarını belirtti. Mersin’e hizmet ettikleri 4 yıl içerisinde, belediye bünyesine bin 400 hizmet aracı kazandırdıklarını kaydeden Kocamaz, "Bugün Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığımızın kent içerisindeki daha temiz bir Mersin anlayışıyla sürdüreceği hizmetlerin kolaylaştırılması yönünde hizmete girecek yeni araçlarımızın tanıtımı için beraberiz" dedi.

Belediyenin ihtiyacı olan her aracı birden almanın mümkün olmadığını belirten Kocamaz, "Bütün araçların birden tedarik edilmesi mümkün değil. Bin 400 üstü araç almışız ama belki bir o kadar daha araca ihtiyacımız var. Onun için göç gide gide düzelir diyorum. Denizcilik hizmetlerinde kullanılmak üzere aldığımız üç aracımızın görevi denizimizi temizlemek onun için özellikle Mersin’in en temiz havasına sahip yaylalarımızın ismini verdik" ifadelerini kullandı.

Açılış töreninin ardından Kocamaz, yeni alınan süpürme aracının test sürüşünü gerçekleştirdi ve ’Gözne’ ismi verilen deniz denetim teknesi ile denize açıldı.

Tanıtım töreninde, Gözne isimli deniz denetim teknesi, Namrun isimli yüksek hızlı acil müdahale botu ve Abanoz isimli deniz temizleme teknesi Mersin’in denizini temizlemek üzere denize açıldı.

Öte yandan, 25 süpürge aracı, 4 damperli kamyon, 4 arazi ve denetim aracı ve 2 denetim aracı olmak üzere 35 araç Mersin’de hizmet vermek üzere Büyükşehir’in araç filosuna katıldı.