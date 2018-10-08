Büyükşehir Belediye Meclisi Ekim Ayı toplantısı gerçekleştirildi

Kongre ve Sergi Sarayı'nda gerçekleştirilen toplantıda idare tekliflerine ait 11, komisyon raporlarına ait 10, gündem dışı 3 madde olmak üzere 24 madde görüşüldü. Toplantıda, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanlığı görev, yetki ve sorumluluklar ile çalışma, usul ve esaslarına dair yönetmeliğin ve halen yürürlükte olan 'memur performans yönetmeliğinin' yürürlüklükten kaldırılması ile ilgili teklif oy birliği ile kabul edildi. Mersin'in Silifke ilçesi Büyükdeğirmeni Mahallesi'nde yer alan Büyükdeğirmeni Cami Lojmanının Silifke Kaymakamlığı adına 5 yıl süre ile tahsis edilmesi ile ilgili teklifin de oy birliği ile kabul edildiği toplantıda, Yenişehir ilçesi Menteş Mahallesi'nde belediye hizmet alanı niteliğindeki taşınmazın belediyeye ait olan 25 metre karelik kısmının hibesi ile ilgili teklifin görüşülmesi oy birliği ile kabul edildi.