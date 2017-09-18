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18 Eylül 2017 16:09

Büyükşehir Belediyesi, 40 bin kırtasiye seti dağıtacak

Mersin Büyükşehir Belediyesi, okulların açılması dolasıyla öğrencilere il genelinde 40 bin kırtasiye seti dağıtacak.

Büyükşehir Belediyesi, 40 bin kırtasiye seti dağıtacak

18 Eylül 2017 16:09

Kırtasiye setlerinin ilk bölümü, bugün Dr. İ. Kamil Tarhan İlkokulu’nda öğrencilere dağıtıldı.


2017-2018 eğitim-öğretim yılının başlaması dolayısıyla merkez Yenişehir ilçesindeki Aydınlıkevler İlkokulu’nda düzenlenen törene katılan ve protokol üyeleri ile birlikte sınıfları gezen Mersin Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Kerim Tufan, kutlama programı sonrasında yine Yenişehir ilçesinde bulunan Dr. İ. Kamil Tarhan İlkokulu’na geçti. Burada öğrencilere kırtasiye seti dağıtan Tufan, yeni eğitim ve öğretim yılının hayırlı ve uğurlu olmasını diledi.


Büyükşehir Belediyesi, önümüzdeki günlerde ihtiyaç sayısına göre belirlenerek okul yönetimlerine teslim edilecek olan kırtasiye setlerini dağıtmaya devam edecek. Setlerde, öğrencilerin temel ihtiyaçları olan kuru boya, sulu boya, pastel boya, bir düzine kurşun kalem, bir düzine kırmızı kurşun kalem, silgi, kalemtıraş, resim defter, kareli ve çizgili defter ve kalem kutusu bulunuyor.


Büyükşehir Belediyesi’nin, Mersin genelindeki 13 ilçenin tamamında toplam 40 bin kırtasiye seti dağıtımı gerçekleştirmeyi planladığı bildirildi.




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