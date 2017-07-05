Büyükşehir Belediyesi gönüllü itfaiyeciler yetiştirecek

Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı tarafından kırsal alanlarda meydana gelen olaylara daha etkin ve hızlı müdahale etmek, kamuoyunda yangın ve kazalara karşı vatandaşların duyarlılığını arttırmak amacıyla başlatılan Gönüllü İtfaiyecilik Eğitim Programı ilk olarak Mut ilçesinde başladı. Yoğun katılımın olduğu eğitimler Mut Belediyesi Toplantı Salonu’nda gerçekleştirildi. Eğitime Mut ilçesine bağlı 41 mahalle muhtarı ve bu programa dahil olan gönüllüler katıldı.

Gönüllü itfaiyecilik eğitimleri, Gülnar ve Anamur ilçelerinde devam edecek. Eğitim programı kapsamında ilk aşamada Mut ilçesinde 41 olmak üzere toplam 100 adet tankerin belirlenen mahallelere dağıtımı yapılırken, her tanker için beş personel eğitilerek görevlendirme yapılacak. Öncelikli kullanım amacı yangınlar olan tankerler, kent içerisinde de ihtiyaç doğrultusunda kullanılabilecek.

Gönüllü İtfaiyecilik Eğitimleri kapsamında yangın bilgisi, türlerine göre yangınlara müdahale ve makine teçhizat bilgisi konuları anlatılacak. Eğitimleri tamamlanan personelin İtfaiye Eğitim Şube Müdürlüğü ekiplerince görev bölgesinde denetimleri yapılarak, aynı bölgede eğitimleri periyodik olarak devam edecek.