Büyükşehir Belediyesi iklim değişikliğine dikkat çekti

Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilen proje kapsamında hazırlanan, Katı Atık Eylem Planı’nın yapılan toplanatı ile tanıtımı gerçekleştirildi. Toplantıya Mersin Büyükşehir Belediyesi ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın yanı sıra Mersin Üniversitesi, Geri Kazanım Sanayicileri Derneği ve Merkezi Finans ve İhale Birimi kurumlarından birçok temsilci katıldı.

"Sorun merkezi değil yerel yönetimlerde"

Toplantıda konuşan Mersin Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Kemal Çokakoğlu, "Çevre konusu son dönemde tüm dünyanın gündeminde. Artan sanayileşmenin insanoğlunun yaşamına getirdiği kolaylıkları hepimiz biliyoruz. Ancak 1945 ve 1950’lerden sonra sanayileşme ciddi iklim değişikliklerine ve iklim sorunlarına yol açtı. Öncelikle merkezi hükümetler bu sorunla ilgilendiler ve sorunun kaynağı olarak yine merkezi hükumetler görüldü. Daha sonra bu merkezi hükumetlerden çözüm arayışı istendi. Fakat zamanla fark edildi ki çok büyük kirlilikler dışında sorun yerel bir sorunmuş. Dolayısıyla yerel yönetimlerin bu konuda çok büyük sorumlulukları üstlenebileceği ortaya çıktı. Bu çerçevede 1972 Rio zirvesiyle başlayan çevre farkındalığı tüm dünyada çeşitli yönlerle çeşitli fonksiyonlarla devam ediyor" dedi.

Büyükşehir Belediyesi çöpten elektrik üretiyor

En son 2015 yılında sürdürülebilir kalkınma hedeflerinin ilan edildiği Birleşmiş Milletler tarafından düzenlenen çevre toplantısında 17 tane hedef belirlendiğini ve bu hedeflerin 11 tanesinin yerel yönetimlerin çabasıyla olduğunu kaydeden Çokakoğlu, "Sürdürülebilir kalkınma hedefleri 2030 yılında sürdürülebilir bir dünyanın nasıl olacağına yönelik hedeflerdir. Bugün Mersin Büyükşehir Belediyesi’nin çöpten elektrik üretmesi büyük bir başarı hikayesi olmasının yanında çok ciddi bir zihniyet anlayışının da değiştiğini ifade etmektedir" ifadelerini kullandı.

30 ayda tamamlanması beklenen proje ile kamuoyunda iklim değişikliği konusunda farkındalık oluşturulması, adaptasyonun sağlanması ve iklim değişikliğine neden olan faktörlerin azaltılmasının amaçlandığı bildirildi.