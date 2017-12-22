Büyükşehir Belediyesi, Mersinlileri Mine Geçili ile mest etti

Mersin Büyükşehir Belediyesi Konservatuarı Türk Sanat Müziği Korosu’nun da konser verdiği gecede, sanatçılar seslendirdiği şarkılarla sanatseverleri mest etti.

Kongre ve Sergi Sarayı’nda gerçekleştirilen konsere, Akdeniz Bölge ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Önder Gürbüz, Mersin Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Kerim Tufan ile çok sayıda vatandaş katıldı. İki bölümden oluşan konserin ilk bölümünde Udi Bestekar Ses Sanatçısı merhum Necdet Tokatlıoğlu’nun bestelerinden derlenen ve Mersin Büyükşehir Belediyesi Konservatuarı Türk Sanat Müziği Korosu tarafından seslendirilen şarkılar yer aldı. Mersin Büyükşehir Belediyesi Konservatuarı Türk Sanat Müziği Korosu Şefi İbrahim Özbek’in yönettiği koro, hüzzam, hicaz, rast, uşşak, nihavend, ferahnak, muhayyer kürdi ve acem kürdi makamından eserler seslendirdi.

Konserin ikinci bölümünde ise Mine Geçili, Şef İbrahim Özbek eşliğinde sahne aldı. Seslendirdiği şarkılarla Mersinlilere unutulmaz bir akşam yaşatan Geçili, Türk Sanat Müziğinin en sevilen şarkılarını Mersinlilerle birlikte söyledi.

Konserde, Mersin’e konser vermek için ilk defa geldiğini ve çok mutlu olduğunu söyleyen Mine Geçili, “Ben Mersin’e daha önce geldim ama konser için ilk defa geliyorum. Beni sizlerle buluşturan Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz’a ve ekibine çok teşekkür ederim. Türkiye’nin her yerinde konser veriyorum ama bu kadar güzel bir enerji ile ilk defa karşılaşıyorum” dedi.

Mine Geçili, konserini, Büyükşehir Belediyesi Konservatuarı Türk Sanat Müziği Korosu ile birlikte ‘Yalancının Birine Kapıldı Kaldı Gönül’ adlı eseri seslendirerek sonlandırdı.