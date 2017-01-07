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07 Ocak 2017 13:19

Büyükşehir Belediyesi, personeli için işaret dili kursu açtı

Büyükşehir Belediyesi, personeli için işaret dili kursu açtı

07 Ocak 2017 13:19

Mersin Büyükşehir Belediyesi ve Akdeniz Halk Eğitim Merkezi işbirliği ile belediye personeli ve Engelli Dostu Otellerde çalışanlar için işaret dili kursu açıldı.
Mersin Büyükşehir Belediyesi, engelli bireylerin her alanda kendilerini daha iyi ifade edebilmeleri ve toplum içerisinde hak ettiği yeri almaları yönünde yürüttüğü çalışmalarına bir yenisini daha ekledi. Belediye çalışanları ile otellerde görevli personelin, işitme ve konuşma engelli vatandaşları daha iyi anlayabilmeleri ve onlarla iletişim kurabilmeleri amacıyla işaret dili kursu açıldı.
Büyükşehir Belediyesi Engelliler Dairesi Başkanlığı ve Akdeniz Halk Eğitim Merkezi işbirliği ile açılan kurs 3 ay sürecek. İşaret dili kursunda uzman eğitmenler pazartesi, çarşamba ve perşembe günleri haftada 10 saat olmak üzere toplam 120 saat ders verilecek. Mart ayında bitecek olan kurs sonunda başarı gösteren kursiyerlere sertifika verilecek.



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