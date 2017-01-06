Diğer
Kategoriler
06 Ocak 2017 15:55

Büyükşehir Belediyesi, yaban hayvanları için doğaya yem bıraktı

Büyükşehir Belediyesi, yaban hayvanları için doğaya yem bıraktı

06 Ocak 2017 15:55

Mersin Büyükşehir Belediyesi, Karboğazı mevkinde yoğun kar yağışı nedeni ile yiyecek bulmakta zorlanan yaban hayvanları için doğaya yem bıraktı.
Yaban hayvanlarının yiyecek bulmakta zorlandığı kış ve bahar aylarında yem bırakma çalışmaları yapan Büyükşehir Belediyesi, bu hayvanların en fazla yaşadığı yerleri bölge muhtarları ile tespit etti. Mersin’in yüksek kesimlerinde kar yağışı ve soğuk hava şartlarının etkili olmasının ardından Mersin Büyükşehir Belediyesi Veteriner Hizmetleri Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından tilki, çakal, kanatlı yabani hayvanlar ve 100’den fazla yılkı atı için Tarsus ilçesine bağlı Karboğazı mevkine yem bırakıldı. Ekipler, Karboğazı mevkinde 40 adet saman ve fıstık balyası, 2 çuval saman, 2 çuval buğday, 2 çuval ezme yem, 6 çuval kepek yem ve 225 kilo köpek mamasını gerekli yerlere bırakarak hayvanları besledi.
Yem bırakma işlemlerinin belirli aralıklarla devam edeceğini söyleyen ekipler, yaban hayvanlarla ilgili vatandaşlardan ve muhtarlardan gelen her türlü şikayetleri değerlendirerek anında müdahale ettiklerini belirttiler.



YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER MERSİN HABERLERİ
MERSİN HAVA DURUMU
13
°
C
Kuvetli Sağnak Yağışlı
  • Cumartesi
    Kuvetli Sağnak Yağışlı
    13°C
  • Pazar
    Kuvvetli Yağmurlu
    13°C
  • Pazartesi
    Yağmurlu
    13°C
  • Salı
    Yağmurlu
    12°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Paykasa-bozdurma
Paykasa bozdurma işlemleriniz için ve paykasa kart işlemleri için en uygun paykasa fiyatları BETAKART Ön Ödemeli Kart Sistemlerinde
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
bebek isimleri
erkek isimleri, kız isimleri
anlamlarını bulabileceğiniz www.isimportal.com'dan binlerce isim seçeneğine göz atınız.
Gatete Tirajları
Günlük ve gerçek
Gazete Tirajlarına
ulaşmanın yolu!
www.gazetetirajlari.com
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Sağlık, güzellik, diyet...
Kadına özel, kadın sitesi
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç