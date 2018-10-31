Büyükşehir Belediyesi yol çalışmalarını Silifke'de sürdürdü

Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ekipleri, kent merkezinde ve ilçelerde yol ve asfaltlama çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda ekipler, Silifke ilçesine bağlı Atik, Kurtuluş, Sökün ve Hurma mahallelerini birbirine bağlayan ana grup yolunun yapımını tamamladı. Çalışmalar kapsamında, mevcut yol genişletilerek güvenli ve konforlu bir yol ağının temeli oluşturuldu. Ardından altyapı sisteminin güçlendirildiği yol, sathi asfalt ile kaplandı.

Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin mahallelerin her türlü sorunlarına çözüm ürettiğini söyleyen Kurtuluş Mahallesi Muhtarı Ali Okur, "Büyükşehir Belediyesi mahallemizin eksikliklerini giderdi. En son yapımı tamamlanan bu yola asfalt istedik. Asfalt çalışmaları da tamamlandı" dedi.