Büyükşehir Belediyesi'nde 'şarbon' açıklaması

Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından son günlerde Türkiye gündemini meşgul eden şarbon hastalığıyla ilgili yapılan açıklamada, "İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan basın açıklamasında herhangi bir hastalığa ya da etlerden alınan numunelerde şarbon etkenine rastlanmadığı belirtilmiştir" denildi.

Mersin Büyükşehir Belediyesi'nden 'şarbon' hastalığıyla ilgili yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada Mersin'de sosyal medya kullanıcıları tarafından hastalık çıkışı ile spekülatif açıklamalar yapıldığı belirtilerek, kentte herhangi bir hastalığa ya da etlerden alınan numunelerde şarbon etkenine rastlanmadığı belirtildi.

"Vatandaşlar kesimhanede kesimi yapılan etleri rahatlıkla tüketebilir"

Şarbon başta olmak üzere Bruselloz ve Tüberküloz gibi hayvanlardan insana et yoluyla bulaşma riski bulunan hastalıklara karşı tüm önlemler alındığı vurgulanan açıklamada, "Vatandaşlar kesimhanelerimizde kesimi yapılan etleri rahatlıkla tüketebilirler. Çamlıyayla, Tarsus, Yakaköy, Erdemli, Silifke, Mut, Gülnar ve Anamur ilçelerinde bulunan ve bakanlıktan alınan işletme onay belgesi ile faaliyet sürdüren kesimhanelerde İlçe Tarım ve Orman Müdürlüklerince görevlendirilen Resmi Veteriner hekimler tarafından hayvanların kesim öncesi ve sonrası muayeneleri yapılmaktadır. HACCP kuralları çerçevesinde kesimi yapılan hayvanlara ait etler usulüne uygun olarak damgalanıp hayvan kesim raporu düzenlendikten sonra frigofirikli araçlarımızla et satış yerlerine nakledilmektedir" ifadelerini kullanıldı.