Büyükşehir Belediyesi’nden Mersin tarımına destek

Mersin Büyükşehir Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre, tarımla geçimini sağlayan binlerce vatandaşın ürettiği ürünün değer kazanması ve çiftçilerin emeğinin karşılığını alabilmesi amacıyla oluşturulan Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, Mersin tarımının değer kazanması için çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor. Bugüne kadar sayısız hibe ve teknik desteğin yanında su depolama havuzu, elektro pompaj sulama tesisi, mevcut boru döşeme ve kaynak yapımı işi kapsamında 25 adet sulama tesisi tamamlanarak üreticinin hizmetine sunundu.

Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, 3 yılda 13 ilçede dağıttığı toplam 420 bin 301 metre sulama borusu ile çorak arazilere can suyu kattı. Bunlara ek olarak 2018 yılında 94 bin 870 metre sulama borusunun dağıtıma başlayan Büyükşehir Belediyesi, 3 sulama tesisinin yapımında da ihale aşamasına geldi. Mersin’de tarımsal üreticinin yüzünü güldürmeyi başaran Büyükşehir Belediyesi’nin 4 yılda dağıtacağı toplam sulama borusu ise 515 bin 171 metreye ulaşacak. Bu hizmetlerin karşılığı olarak da daha önce herhangi bir su kaynağı bulunmadığı için kuru tarım yapılan ya da boş bırakılan 161 bin 408 dekar arazide damla sulama sistemine geçilecek.

Büyükşehir Belediyesi tarafından sağlanan destekler kapsamında zeytin, narenciye, kayısı, erik, kiraz, şeftali, muz, incir, nar, elma, badem, domates, salatalık, biber, örtü altı yetiştiriciliği gibi türlerin üretimine başlanmasıyla da köyden kente göçler engellenecek, köylerde yaşayan vatandaşlar, daha kazançlı maddi gelir elde ederek refah seviyesi yükselecek.

“Yağmur yağarsa olur, yağmazsa o da olmazdı”

Sulama borusu destekleri ile bugüne kadar tarım yapılmayan veya kuru tarım ile ürün elde etmeye çalışırken tüm umutlarını yağmura bağladıklarını aktaran Mut ilçesi Kavaklı Mahalle Muhtarı Mehmet Ecir, “Başta Büyükşehir Belediye Başkanımız Burhanettin Kocamaz olmak üzere bizlere bu imkanın sunulmasında emeği geçen herkesten Allah bin kere razı olsun. Borularımızın tamamında patlaklar vardı ve artık çürümüştü. Şimdilik 9 bin 626 metre sulama borusu verildi. Ama bizim için bu boruların önemi çok büyük. Köyümüz toprak bakımından kıraç ve kurak bir yapıya sahip. Bu nedenle arazi yapısından dolayı da arpa ekerdik, yağmur yağarsa olur, yağmazsa o da olmazdı. Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı’ndan ve bizlere sundukları hizmetlerden de çok memnunuz" dedi.