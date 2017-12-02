Büyükşehir, Berdan suyunu Tece ve Davultepe ile buluşturdu

Yaklaşık 30 bin nüfusa sahip Tece ve Davultepe Mahallelerini yıllar sonra Berdan içme suyu ile buluşturan ve 3 milyon 200 bin TL’lik bir yatırımla gerçekleştirilen Tece- Davultepe İçme Suyu Hattı Açılış Töreni’nde konuşan Başkan Kocamaz, “Mersinimiz bir yeryüzü cenneti ama maalesef bizler bu kenti cehenneme çevirmek için gayret ediyoruz. Ancak zararın neresinden dönülürse kardır. Belki bugüne kadar yapılması gereken bu hizmetler biraz gecikmiş ama inşallah bundan sonra vatandaşlarımız bu gelen hizmetlerin kıymetini bilir ve bundan en sağlıklı bir şekilde faydalanırlar. Uzun yıllardır ihmal edilmiş bölgelerin problemlerini bir anda çözme şansımız maalesef ki yok. 2000’li yıllara gelmişiz ve suyu, yolu olmayan yerleşim birimlerimiz var. Onun için işimiz çok kolay değil ama bizler de zor işlerin adamıyız” dedi.

Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan da Büyükşehir Belediyesi tarafından Mersin’e ve Mezitli’ye verilen hizmetleri sayarak, “Tece-Davultepe İçme Suyu Projesi üzerinde buradaki vatandaşların uzun süredir beklentisi vardı. Bugün o beklenti yerine gelmiş oluyor. Artık yer altı suyu kullanmamış olacaklar ve daha sağlıklı su içmiş olacaklar. Parti ayrımı gözetmeksizin bizler nasıl burada çalışmalar yapıyorsak, Büyükşehir Belediyesi de bu bağlamda parti ayrımı gözetmeksizin bu hizmetleri değerlendiriyor” ifadelerini kullandı.

Karaduvar’ın 40 yıllık su sorunu çözüme kavuşuyor

Başkan Kocamaz, rkez Akdeniz ilçesine bağlı Karaduvar Mahallesi’nde yaşanan 40 yıllık su sorununa çözüm getirecek Karaduvar İçme Suyu Şebeke Hattı Rehabilitasyonu’nun da temelini törenle attı. Kocamaz, törendeki konuşmasında, Büyükşehir Belediyesi olarak herkese eşit mesafede durduklarını ve her yere ulaşmaya çalıştıklarını söyledi. Mersinlilerin en iyi hizmetleri almayı hak ettiğini vurgulayan Kocamaz, “Mersin’i inşallah herkesin parmakla gösterdiği, imrendiği bir büyükşehir haline getireceğiz. Belki bugüne kadar çok ihmal edildi ve 30 Mart öncesindeki 16 büyükşehir içerisinde en geri kalmış yer Mersin Büyükşehir’di ama şu an 30 büyükşehir var ve bu sıralamayı hızla değiştirmenin mücadelesini veriyoruz. Gece-gündüz demeden koşturuyoruz. 20 yıllık tecrübemizle Mersin’i bir yerlere getirmenin gayreti içerisindeyiz” diye konuştu.

Konuşmaların ardından Karaduvar Mahalle Muhtarı Fikret Altan’ın mahallerine istediği sahaya kayıtsız kalmayan Başkan Kocamaz, Karaduvar’a bir futbol sahası yapılacağının sözünü vererek, çalışmaların hemen başlatılması için talimat verdi.

Büyükşehir Belediyesi, Tece-Davultepe İçme Suyu Hattı açılışı sayesinde yaklaşık 30 bin nüfusa sahip Tece ve Davultepe mahallelerini yıllar sonra Berdan içme suyu ile buluşturdu. Temelleri atılan ve 2018 yılı içerisinde tamamlanması öngörülen Çiftlikköy İçme Suyu Şebekesi Rehabilitasyonu ve Karaduvar İçme Suyu Şebeke Hattı Rehabilitasyonu ile de Mersinliler daha sağlıklı ve kaliteli içme suyuna kavuşacaklar ve Karaduvar’ın 40 yıllık su sorunu çözüme kavuşturulmuş olacak.