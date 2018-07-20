Büyükşehir otobüsleri gece de sefer yapıyor

Mersinlilerin, geç saatlerde de ulaşımlarını sağlayabilmeleri ve mağdur olmamaları amacıyla gece seferleri düzenleyen Büyükşehir Belediyesi, 12 hatta 26 araç ile hizmet veriyor. Mersin Şehirlerarası Otobüs Terminali’ne (MEŞOT) firmalar tarafından servis hizmeti verilmemesi sebebiyle gece seferlerini başlatan Büyükşehir Belediyesi vatandaşların taktirini topladı.

Mersin Büyükşehir Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre, toplu taşımadaki birinci grup vardiyası saat 17.00 ile 00.30 arasında 5 hat 14 araç ile çalışıyor. Makine İkmal-Tece arası 2 araç ile 10 numaralı otobüs, Bağlarbaşı-Tece arası 2 araç ile 26 Numara, Şehir Hastanesi-Mersin Üniversitesi-Tece arası 4 körüklü araç ile 28 numaralı otobüs, Makine İkmal- Adnan Menderes Bulvarı-Soli arası 4 araç ile 30 numaralı otobüs, Makine İkmal- 2 Buçuk Çevre Yolu –Eski Mezitli arası 2 araç ile 36 numaralı otobüs ile hizmet veriyor.

2. Grup Vardiya ise saat 21.00 ile 05.00 arasında 7 hat 12 araç ile çalışıyor. MEŞOT-Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi arası 2 araç ile 11 numaralı otobüs, Çarşı- MEŞOT-Şehir Hastanesi arası 1 araç ile 18 numaralı otobüs, Şehir Hastanesi- Mersin Üniversitesi arası 2 araç ile 29 numaralı otobüs, MEŞOT-Viranşehir-Soli arası 2 araç ile 33 numaralı otobüs, MEŞOT-Soli arası 1 araç ile 34 numaralı otobüs, Şehir Hastanesi-Soli arası 2 araç ile 76 numaralı otobüs ve MEŞOT-Tece arası gece boyunca çalışan en uzun hat olan 77 numaralı otobüs de 2 araç ile seferlerini sürdürüyor.

Şehir içi yolculuk yaparken genellikle belediye otobüslerini tercih ettiğini söyleyen Neriman Küçükkoç, “Belediye otobüslerini genellikle kullanıyorum ve memnunum. Eğer otogarda gece inersem rahat bir şekilde binip gidebiliyorum evime. İyi ki böyle bir gerçekleşti. İnsanlar mağdur olmuyor. Taksiye para vermiyorlar, yolda kalmıyorlar. Gayet güzel bir uygulama" dedi.