Diğer
Kategoriler
30 Temmuz 2018 15:37

Büyükşehir, Şaymana Fest’te kedi ve köpekler için stant açtı

Mersin Büyükşehir Belediyesi’nin katkıları ile bu yıl beşincisi düzenlenen Şaymana Festivali’nde, büyükşehire bağlı veteriner hekimler, alana kedi ve köpeği ile gelen kampçılar için stant açtı.

Büyükşehir, Şaymana Fest’te kedi ve köpekler için stant açtı

30 Temmuz 2018 15:37


Şehir insanı ile doğayı buluşturan, müziğin ritmini doğa ile harmanlayan, 5 yıldır hem müzikseverleri hem de kamp tutkunlarını ağırlayan Şaymana Fest tüm heyecanı ve ritmi ile sona erdi. Festivale maddi manevi destek veren Mersin Büyükşehir Belediyesi de hayvanları ile alana gelen vatandaşlara hizmet vermek için festival alanında yerini aldı. Büyükşehir Belediyesi’nin Veterinerlik Hizmetleri’ne ait standı, kedi ve köpekleri ile kampa gelen vatandaşların uğrak noktası oldu. Evcil hayvanlar için kuru mama ve su dağıtımını yapan Büyükşehir Belediyesi, iç ve dış parazit ile mücadelenin yanı sıra kuduz aşısı olmayan kedi ve köpeklere tıbbi destekte bulundu.


Festivale ilk kez katılan Süreyya Demiröz, "Şimdi de köpeğimizle birlikte veterinerlik standına uğradık. Günümüzde hayvanlara gereken önem ve değer verilmiyor. Belediyenin böyle bir girişimde bulunması güzel. Ben beklemiyordum, çok şaşırdım. Alanda hayvanlarımıza bir şey olduğunda ilgilenecek yetkililer var. Teşekkür ederiz" dedi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER MERSİN HABERLERİ
MERSİN HAVA DURUMU
33
°
C
Parçalı Bulutlu
  • Salı
    Parçalı Bulutlu
    33°C
  • Çarşamba
    Parçalı Bulutlu
    34°C
  • Perşembe
    Az Bulutlu
    34°C
  • Cuma
    Parçalı Bulutlu
    34°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Selma Sultan
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.selmasultan.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç