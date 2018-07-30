Büyükşehir, Şaymana Fest’te kedi ve köpekler için stant açtı

Şehir insanı ile doğayı buluşturan, müziğin ritmini doğa ile harmanlayan, 5 yıldır hem müzikseverleri hem de kamp tutkunlarını ağırlayan Şaymana Fest tüm heyecanı ve ritmi ile sona erdi. Festivale maddi manevi destek veren Mersin Büyükşehir Belediyesi de hayvanları ile alana gelen vatandaşlara hizmet vermek için festival alanında yerini aldı. Büyükşehir Belediyesi’nin Veterinerlik Hizmetleri’ne ait standı, kedi ve köpekleri ile kampa gelen vatandaşların uğrak noktası oldu. Evcil hayvanlar için kuru mama ve su dağıtımını yapan Büyükşehir Belediyesi, iç ve dış parazit ile mücadelenin yanı sıra kuduz aşısı olmayan kedi ve köpeklere tıbbi destekte bulundu.

Festivale ilk kez katılan Süreyya Demiröz, "Şimdi de köpeğimizle birlikte veterinerlik standına uğradık. Günümüzde hayvanlara gereken önem ve değer verilmiyor. Belediyenin böyle bir girişimde bulunması güzel. Ben beklemiyordum, çok şaşırdım. Alanda hayvanlarımıza bir şey olduğunda ilgilenecek yetkililer var. Teşekkür ederiz" dedi.