Büyükşehir yayaların güveliğini üst geçitlerle sağlayacak

Mersin Büyükşehir Belediyesi’nden yapılan açıklamada, yayların yoğun olduğu İsmet İnönü Bulvarı üzerindeki Merkez Postanesi ve Yaşat İşhanı önlerine 2 adet üst geçit yapılacağı bildirildi. 5 ay içerisinde tamamlanması planlanan üste geçitlerin dezavantajlı bireylerin kullanımına uygun olacağı kaydedildi. Modern ve kent estetiğine uygun şekilde inşa edilecek olan üst geçitlerin yürüyen merdivenli olacağı da belirtildi.

Trafik yoğunluğunun fazla olduğu İsmet İnönü Bulvarı’nda üst geçidin gerekli olduğunu söyleyen Yılmaz Oran, "Büyükşehir Belediyesinin başlatmış olduğu bu çalışmanın yayalar için iyi olacağını, kazaları önleyeceğini düşünüyorum" dedi.

Üst geçit yapılması ile karşıdan karşıya geçmek isteyen vatandaşların yolu kullanmak yerine üste geçidi kullanacağını ifade eden Turan Çetin ise, "Bu bölge trafiğin bölgede en yoğun olduğu alanlardan biri. Yıllardan beri bu bölgede istenmeyen kazalar meydana geliyor. Üst geçit çalışmasının yapılması yayaların huzuru ve refahı için çok önemli. Önemli olan gençlerin çocukların karşıdan karşıya koşmak yerine modern medeniyetlerde olduğu gibi üst geçidi kullanması bir ilin ne kadar gelişmiş olduğunu gösteriyor. Özellikle bu bölgeye yapılması çok önemli bir karar. Bu şekilde kazaların azalacağına inanıyoruz" ifadelerini kullandı.