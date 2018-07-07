Büyükşehir’de yol çalışmaları sürüyor

Mersin Büyükşehir Belediyesi, kırsal alanlarda kış şartlarının ağır geçmesi dolayısı ile bozulan yolların, ikinci kat satıh kaplama ve asfalt çalışmalarını gerçekleştiriyor. Bu kapsamda, yapımı devam eden Resul Mahallesi ile Doruklu Mahallesi arasındaki 7 kilometrelik yol çalışmalarının, 2 gün içerisinde tamamlanarak vatandaşların hizmetine sunulacağı bildirildi.

Çalışmalarla ilgili açıklamalarda bulunan Resul Mahallesi Muhtarı Selçuk Karak, "Yapılan bu yol 40 yıldır toprak yoldu. Yol kenarında bağları ve bahçeleri bulunan vatandaşlar yolun tozlu olmasından dolayı çok şikayet ediyorlardı. Geçen yıl 40 yıldır toz toprak içerisinde olan bu yolun asfaltını döktük. Şimdi ise yağmurların fazla yağmasından dolayı bozulan yolun ikinci kat satıh kaplaması yapılıyor" dedi.

Doruklu Mahallesi Muhtarı Hüseyin Demir ise "Doruklu Mahallesi ile Resul Mahallesi arasında kalan yol, Gözne-Ayvagediği yoluna alternatif bir yol oldu. Bu ana kadar hiç kimse buraya önem vermedi sadece yaz mevsiminde greyder çalışıp toz içerisinde tarım üreticileri ve vatandaşlar zarar görüyordu. Üreticiler hale meyve ve sebzelerini götüremiyorlardı. Yol yapım çalışması sayesinde üreticiler olarak hale sorunsuz bir şekilde ürünlerimizi taşımamız bağlara, bahçelere zarar gelmemesini sağlamıştır" ifadelerini kullandı.