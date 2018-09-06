Büyükşehir’de Zabıta Haftası kutlandı

Mersin Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı’nda görevli zabıta personeli için düzenlenen yemekte konuşan Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz,"Vatandaş memnuniyetinin arttırılmasında toplumla her an yüz yüze olan, vatandaşla iç içe yaşayan, belediyenin kolluk gücü olarak, toplumun ve kentin düzenini sağlayan zabıta memurlarımızın da rolü büyüktür" dedi.

"Düzenin sağlanması için üzerinize düşenin fazlasını yapıyorsunuz"

Mevcut zabıta sayısının Mersin gibi büyük bir şehir için az olduğunun ve zabıtaların görev esnasında karşılaştıkları zorlukların farkında olduklarına belirten Kocamaz, "Sayı olarak az da olsanız Mersin’de düzenin sağlanması konusunda üzerinize düşeni fazlasıyla yaptığınızı biliyoruz. Mersin hem alan hem de nüfus itibari ile daha fazla zabıta elemanına ihtiyaç duyan bir şehir. Ancak sizlerde takdir edersiniz ki yasalar bir taraftan zabıta sayısı ile ilgili düzenleme yaparken bir taraftan da belediyenin bütçesine koyduğu yüzde 30 personel payı ile ilgili sınırlamadan dolayı yeterli eleman istihdam etmekte zorlanıyoruz. Bu sadece zabıta için değil bütün birimler için de geçerli" ifadelerini kullandı.