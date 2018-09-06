Büyükşehir’den Anamur’lu üreticiye destek

Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından kırsaldan kente birçok destek projeleri hayata geçirilirken, tarımsal destek projeleri de çiftçilerin yüzünü güldürmeye devam ediyor.Bu kapsamda Büyükşehir Belediyesi, kent genelinde 515 bin metre sulama borusu dağıtımı gerçekleştirdi. Söz konusu sulama borularının 11 bin 344 metresini Anamur’lu çiftçiye veren Büyükşehir Belediyesi, kent genelinde dağıttığı 400 bin fidanın 9 bin 125 tanesini de yine Anamur’a dağıttı. Hayvancılıkla uğraşan Anamurlu Yörüklere de ’Kıl Çadır Aydınlanıyor’ projesi kapsamında 13 adet güneş enerjisi panelleri dağıtan belediye ekipleri, üretilen ürünlerin satışı konusunda destek verdi.

"Büyükşehir’in tarımsal destek projelerinden faydalanıyoruz"

Mersin Büyükşehir Belediyesi’nin tarımsal destek projelerinden Anamur’un da yeteri kadar faydalandığını söyleyen üretici Günay Bakır, “Zeytin, Avokado fidanları ve sulama boruları ile Büyükşehir Belediyesi’nin tarımsal destek projelerinden faydalandık. Şu anda da muhtar tarafından bilgi verildi, zeytin ve ceviz fidanı dağıtmaya da devam ediyorlarmış. Bizim için bir velinimet. Geçen yıl dağıtılan avokadolarımızı diktik, köyümüzde de güzellik oluşturdu. Bugün avokado erişkin hale geldiğinde bir ağaçta 300-400 arası meyve oluyor ve bu da ortalama 4 bin lira demek" dedi.