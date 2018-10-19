Büyükşehir'den Aşık Sıdkı Baba Sempozyumu

Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl ikinci kez düzenlenen Yeniceli Aşık Sıdkı Baba'yı anma etkinlikleri, 'Yeniceli Aşık Sıdkı Baba Mersin ve Çevresi Halk Kültürü Sempozyumu' ile başladı.

Alevi-Bektaşi geleneğinin önemli aşıklarından ve Mersin'in halk kültürünün önemli değerlerinden Sıdkı Baba, Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlemiş olduğu etkinlikler ile yaşatılmaya devam ediyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi Kongre ve Sergi Sarayı'nda gerçekleştirilen sempozyumun açılışında konuşan Kocamaz, "Bugün burada, onu bir kez daha saygıyla anmak ve bize bıraktığı gönül mirasını yeniden hatırlamak için toplanmış bulunuyoruz" dedi.

"Kelimeleriyle toplumunda değerlerini kuşaktan kuşağa aktarıyor"

Aşık Sıdkı Baba'nın kelimeleriyle toplumun değerlerini kuşaklar boyu taşımada aracı olduğunu belirten Kocamaz, "Çaldığı sazla, söylediği her bir sözle gönüllere dokunurken, korkusuz ruhuyla vatanı müdafaa etmiş bir kahramandır. İşte tam bu özellikleriyle Aşık Sıdki Baba, Anadolu'nun ruh ikliminin eşsiz bir timsalini oluşturmaktadır. Barışı, sevgiyi ve bilimi kendisine rehber kılarak yolunu, ilim, irfan ve insanlık sevgisi üzerine çeviren Aşık Sıdkı Baba, Anadolu'nun sanat dolu çeşmesinden yürek dolusu yararlanmıştır. Yalın Türkçesi ile kalplere söz, umuda ışık olmuştur. Aşık Sıdkı Baba, gönülden gönüle uzanan hayatıyla iyi ki bu topraklardan geçmiş, iyi ki bizim kültürümüze dokunmuştur" ifadelerini kullandı.

"Çalışmalarımız kitaba dönüşüyor"

Sempozyumda söz alan araştırmacı yazar, Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Türk Halk Müziği Emekli Koro Şefi Halil Atılgan ise, Yeniceli Aşık Sıdki Baba'yı anmak, Çukurova'da tanıtmak, onu kitaplaştırarak vatandaşlara ulaştırmak konusunda Kocamaz'a geçtiğimiz yıl bir proje sunduklarını belirterek, "Burhanettin Başkanımız projemizi geri çevirmedi ve bu yıl sempozyumun ikincisini yapıyoruz. Bu yıl da yayınlanacak olan kitapta inanıyorum ki çok büyük takdir toplayacak. Bizim çalışmalarımız kitaba dönüştüğü için bu sempozyum oldukça önemli" şeklinde konuştu.

Yapılan konuşmaların ardından oturum başkanı Prof. Dr. Saim Sakaoğlu ve oturum başkan yardımcısı Prof. Dr. Esma Şimşek'in başlattığı sempozyumda Yeniceli Aşık Sıdkı Baba'nın hayatı, eserleri ve akademisyenler tarafından hazırlanan araştırmalar katılımcılar ile paylaşıldı. Sempozyumlarla devam edecek olan etkinlik, 21 Ekim tarihinde Tarsus İncirgediği Mahallesi Toroslar Yörük Müzesi ziyareti, Yenice Mahallesi Cem Evi'nde yapılacak anma programı ve ardından gerçekleştirilecek ‘Deyişler ve Sıdkı Baba Türküleri' konseri ile sona erecek.