Büyükşehir’den mezarlık ziyareti yapan vatandaşlara çiçek ve lokum

Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı ekipleri, Kurban Bayramı dolayısıyla hem mezarlıkların bakımını yaptı hem de vatandaşlara begonya türü çiçeklerden yaklaşık 33 bin adet dağıttı. Akbelen Mezarlığı’nda yer alan Mersin şehitlerinin ebedi istirahatgah alanına da açık hava kliması takıldı. Açık hava kliması, ekipler tarafından Kurban Bayramı öncesi monte edildi. Mersin’in bunaltan sıcaklarında şehit ailelerinin mezar ziyaretlerini daha rahat ve serin bir ortamda yapabilmesi için takılan açık hava kliması, sıcak havayı 15 dereceye kadar soğutabiliyor. Şehit yakınlarını ziyarete gelen vatandaşların sıcak havadan etkilenmemesi için takılan klima, kabristan ziyaretini gerçekleştiren ailelerin biraz da olsa serinlemesine yardımcı olacak.

Her bayram ölen yakınlarını ziyarete geldiğini belirten Kader Akça, "Ben 1988 yılında oğlumu kaybettim. Onun mezarı var burada. Biz eskiden bu mezarlıklara giremezdik. Mezarlıklar orman gibiydi. Önceden tinerciler ve tehlikeli tipler vardı. Şimdi çok şükür mezarlıklara bakılıyor. İnşallah devamı gelir. Çiçek dağıtımı için de çok teşekkür ederim. Artık mezarlığa gelirken de mezarlıktan giderken de için rahat çünkü buraya iyi bakılıyor" dedi.