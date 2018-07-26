Büyükşehir’den muhtarlıklara engelli rampası

Mersin Büyükşehir Belediyesi Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında kent merkezindeki 10 muhtarlığa engelli rampası yapıldı. Ayrıca projesi tamamlanan 5 muhtarlığa daha engelli bireylerin ulaşımında engelleri kaldıracak rampalar inşa edilecek.

Limonluk Mahalle Muhtarı Aysel Bağışlayıcı, "Daha önce muhtarlığımızın girişinde merdiven vardı ve çok yüksekti. Engelliler, bebek arabası ile gelenler çıkamıyordu. Ben çıkıp yardım ediyordum muhtarlığımıza girebilmeleri için. Çektikleri zorluk nedeniyle isyan ediyorlardı ve buraya çıkmaya çalışırken defalarca düşenler de oluyordu. Artık engelliler daha önce yaşadığı zorlukları ve kazaları yaşamadan kolayca gidip gelebilecek. Gelen vatandaş da isyan yerine teşekkür edecek. Çok güzel bir hizmet" dedi.