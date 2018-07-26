Diğer
Kategoriler
26 Temmuz 2018 15:18

Büyükşehir’den muhtarlıklara engelli rampası

Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından daha önce bakım-onarım ve boya işleri tamamlanan muhtarlık binalarına, engelli vatandaşların daha kolay ulaşabilmeleri için engelli rampası yapılmaya başladı.

Büyükşehir’den muhtarlıklara engelli rampası

26 Temmuz 2018 15:18


Mersin Büyükşehir Belediyesi Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında kent merkezindeki 10 muhtarlığa engelli rampası yapıldı. Ayrıca projesi tamamlanan 5 muhtarlığa daha engelli bireylerin ulaşımında engelleri kaldıracak rampalar inşa edilecek.


Limonluk Mahalle Muhtarı Aysel Bağışlayıcı, "Daha önce muhtarlığımızın girişinde merdiven vardı ve çok yüksekti. Engelliler, bebek arabası ile gelenler çıkamıyordu. Ben çıkıp yardım ediyordum muhtarlığımıza girebilmeleri için. Çektikleri zorluk nedeniyle isyan ediyorlardı ve buraya çıkmaya çalışırken defalarca düşenler de oluyordu. Artık engelliler daha önce yaşadığı zorlukları ve kazaları yaşamadan kolayca gidip gelebilecek. Gelen vatandaş da isyan yerine teşekkür edecek. Çok güzel bir hizmet" dedi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER MERSİN HABERLERİ
MERSİN HAVA DURUMU
33
°
C
Az Bulutlu
  • Cuma
    Az Bulutlu
    33°C
  • Cumartesi
    Parçalı Bulutlu
    33°C
  • Pazar
    Az Bulutlu
    33°C
  • Pazartesi
    Az Bulutlu
    33°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Selma Sultan
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.selmasultan.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç