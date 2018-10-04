Büyükşehir'den organ bağışı etkinliği

Türkiye'de yetersiz kalan organ bağışının önemine dikkat çekmek, organ bağışını artırmak ve çalışanların bu projelerde aktif rol almasını sağlamak amacıyla Mersin Büyükşehir Belediyesi ve Mersin İl Sağlık Müdürlüğü işbirliğinde düzenlenen Organ Nakli Farkındalık etkinliğinde kurulan stantta organ bağışının bilgilendirilmesi ve tanıtımı gerçekleştirildi. Sosyal Sorumluluk Projelerine katkı sağlanması ve çalışanların bu projelerde aktif rol almasını sağlamak amacıyla Kongre ve Sergi Sarayı'nda gerçekleştirilen etkinliğe Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz, Çamlıyayla Belediye Başkanı İsmail Tepebağlı, Genel Sekreter Yardımcıları, daire başkanları ve personel katıldı.

"30 insan organ bekliyor"

Geçtiğimiz yıllarda organlarını bağışlayarak örnek bir davranış sergileyen Kocamaz Türkiye'de 30 binden fazla insanın organ bağışı beklediğini ve insanların organ bağışının önemi konusunda bilinçlenmesi gerektiğini dikkat çekerek personel ve yöneticileri organ bağışı konusunda hassas olmaya davet etti. Açılan stanttan bilgi alan Genel Sekreter Yardımcıları, daire başkanları ve personel organ bağışına destek vererek organlarını bağışladı. Organ bağışı için görevlendirilen sağlık personeli 8-12 Ekim tarihleri arasında Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki daire başkanlıklarını, Ekim ayının ilerleyen günlerinden de Tarsus, Silifke ve Erdemli'de yer alan şube müdürlüklerini gezerek organ bağışının önemine dikkat çekecek ve organlarını bağışlamak isteyen personelden bağış kabul edecek.