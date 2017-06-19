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19 Haziran 2017 11:13

Büyükşehir’den otel konforunda yeni köpek padokları

Mersin Büyükşehir Belediyesi, Geçici Hayvan Bakım Evi’ndeki köpekler için otel konforunda, içinde koşu parkuru, oyun alanı ve duş mekanizması da bulunan 8 yeni padok inşa etti.

Büyükşehir’den otel konforunda yeni köpek padokları

19 Haziran 2017 11:13


Büyükşehir Belediyesi’nden yapılan yazılı açıklamaya göre, Mersin Büyükşehir Belediyesi Geçici Hayvan Bakım Evi’ne getirilen ve misafir edilen özellikle Pitbull, Dogo Arjantin ve Boxer gibi tehlike arz ettikleri için sahiplendirilmeyen köpeklere yeni padoklar inşa edildi. İlk etapta 8 padok olarak inşa edilen alanda enerjilerini atabilecekleri her köpeğe özel koşu parkuru, oyun alanı, oyun sistemi, duş mekanizması, otomatik mama ve su sistemi bulunuyor. Mevcut 7 metrekarelik alana karşın, 32 metrekare alana sahip yeni padoklar ile Pitbull, Dogo Arjantin ve Boxer cinsi köpeklerin rahatlıkla koşup oyun oynayabilecekleri, olumsuz hava şartlarına karşı son teknoloji çatı sistemleri ile donatılmış, güvenli ve konforlu bir yaşam alanı oluşturuldu. Otomatik mama ve su sitemlerinden, paletli yatak sistemlerine kadar birçok özelliği barındıran yeni padoklarda köpeklerin diş kaşıntısı problemini giderecek oyuncak sistemleri de yer alıyor.


Yeni oyun ve yaşam alanlarına kavuşan köpeklerin rahatça koşup oyun oynayabildiği padoklardan Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından 130 adet yapılması planlanıyor.




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