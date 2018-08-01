Büyükşehir’den personellere masa başı egzersiz eğitimi

Mersin Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği Şube Müdürlüğünce, İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi çalışmaları kapsamında, masa başında çalışan personele uygulamalı masa başı egzersiz eğitimleri veriliyor. Evde Sağlık ve Bakım Biriminde görev yapan alanında uzman fizyoterapistlerce verilen eğitimlerde çalışma ortamının ergonomisi ve personelin çalışma ortamında yapabilecekleri egzersizler birebir uygulama olarak gösteriliyor. Çalışanlara egzersizler yaptırılarak, uzun süre oturmaktan ve bilgisayar başında kalmaktan dolayı oluşabilecek rahatsızlıklar hakkında bilgiler veriliyor.

Oturmaktan kaynaklanan sorunların önüne geçilecek

Verilen eğitimlerle kamu personelinin verimliliğinin artırılmasının yanında, uzun süre oturmaktan kaynaklanan bel ve boyun fıtığı, sinir sıkışması gibi rahatsızlıkların en aza indirilmesi amaçlanıyor. Yapılan egzersizlerden sonra fizyoterapistlerce personelin soruları ve merak ettikleri cevaplandırıldı. Uygulama bittikten sonra evde ve iş yerinde kolaylıkla yapılabilecek uygun egzersiz örneklerinin yer aldığı broşür dağıtıldı.