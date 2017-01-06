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06 Ocak 2017 16:16

Büyükşehirden, şehit yakınlarına diş sağlığı hizmeti

Büyükşehirden, şehit yakınlarına diş sağlığı hizmeti

06 Ocak 2017 16:16

Mersin Büyükşehir Belediyesi, Rotary Kulübü ve Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Mersin Şubesi arasında Kasım ayında imzalanan ’Birinci Derece Şehit Yakınlarının Diş Bakım ve Tedavileri İş Birliği Protokolü’ sonrasında 19 şehit yakını aileye diş sağlığı hizmeti verilmeye başlandı.
Hizmet kapsamında, Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı’nın görevli araçları ve personeli ile tedaviye gidecek olan şehit aileleri evlerinden alınıp, tedavi bitiminde yeniden evlerine bırakılıyor. Büyükşehir Belediyesi tarafından personel desteği verilen hastaların yanında birer refakatçı da yer alıyor. İlçelerden gelen şehit yakınlarının konaklamaları da Büyükşehir Belediyesi tarafından sağlanıyor. Terörle mücadelede şehit olanların birinci derece akrabalarının diş bakım ve tedavilerinin ücretsiz olarak yapıldığı projede, Mersin Rotary Kulübü’nün gönüllü diş hekimleri görev alıyor.
Protokol ile ilgili bilgi veren Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Mersin Şubesi Başkanı Cengiz Sevinç, derneğe kayıtlı tüm şehit ailelerinin proje hakkında bilgilendirildiğini belirttti. Sevinç, “Mersin Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki ekiplerimiz şehit ailelerimizi evlerinden alıp diş tedavilerinin yapılması için diş hekimlerimize getiriyor ve tedavisi biten ailemizi tekrar evine bırakıyor. Ayrıca ilçelerden gelen ailelerimizin konaklamalarını ve yeme içme imkanlarını sağlıyor” dedi.
Birinci derece şehit yakınlarının ortodonti ve implant haricinde tüm diş bakımlarının yapıldığını söyleyen Sevinç, “Derneğimize müracaat eden tüm ailelerimize proje ile ilgili bilgilendirilme yapıldı. 10 aileden geri dönüş oldu ve şu an tedavi gören 19 hastamız var. Projemize katılmak isteyen şehit yakınlarımız müracaat edebilirler. Ülkenin bu zor günlerinde böyle bir projede emeği geçen Mersin Büyükşehir Belediyesi ve Mersin Rotary Kulübü’ne çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.
Söz konusu protokol, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz, Mersin Rotary Kulübü Dönem Başkanı Cem Bucuge, Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Mersin Şubesi Başkanı Cengiz Sevinç tarafından Kasım ayında imzalanmıştı.



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