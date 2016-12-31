Büyükşehir’den sel mağduru ailelere yemek

Mersin Büyükşehir Belediyesi, Selçuklar Mahallesi’nde evlerini su basan sel mağduru ailelere, belediyenin aşhanesinden yemek dağıttı.

Mersin’de meydana gelen sel felaketinden en çok zarar gören yerlerden Toroslar İlçesi’ne bağlı Selçuklar Mahallesi’nde 150 evi su bastı. Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, yapılan durum tespitinin ardından harekete geçti. Selçuklar Mahallesi Muhtarı Hasan Güler ile irtibata geçen Büyükşehir Belediyesi, Aşhane araçlarıyla ihtiyaç sahibi vatandaşların evlerine kadar yemek ulaştırarak 500 kişiye yemek dağıttı.

İki gün boyunca evlerindeki su baskını nedeniyle zor zamanlar yaşayan mahalle sakinleri, kendilerine sıcak yemek getiren Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür etti. Mahalle Muhtarı Güler, “Gerçekten mağdur olan ailelerimizin evleri perişan. Yemek yapacak durumda olmayan ailelerimize kısa sürede müdahale etmeniz, mahalle sakinleri tarafından da gurur ve mutluluk verici. Başkanımıza ve ekiplerine teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Mahalle sakinlerinden Mustafa Toprak ise “Belediyemize yaptığı yiyecek yardımından ötürü teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Rezil olan eşyalarımız için elimizden geleni yapmaya çalıştık, imece usulü mahalleli ile bir araya gelerek evlerimizi temizledik. Büyükşehir Belediyesi de sıcak yemekleriyle bizlere destek oldu. Allah belediyemize de devletimizde de zeval vermesin. Böyle şeylerin olmasını kimse istemez elbette, ancak felaket olmuş sonuçta. Allah başımızdakilere yardımcı olsun” dedi.