Büyükşehir’den sokak hayvanlarına yardım eli

Son günlerde Türkiye’nin gündemine gelen sokak hayvanlarına şiddet olaylarına rağmen Mersin Büyükşehir Belediyesi, sokak hayvanlarına yönelik gerçekleştirdiği projelerle dikkat çekti. Özellikle Türkiye’de bir ilk olma özelliği taşıyan ‘Miyav Park’ projesiyle dikkatleri üzerine çeken Büyükşehir Belediyesi, vatandaşlar tarafından büyük takdir topluyor. Doğal bir yaşam alanını andıran, insanların ve köpeklerin giremeyeceği şekilde tasarlanan Miyav Park’ta, kediler hem konaklayıp hem beslenme ihtiyaçlarını karşılarken, hem de oyun alanlarında vakit geçiriyor. Kedilerin günlük bakım ve kontrollerinin de yapıldığı tam donanımlı bu parkta hasta olduğu tespit edilen kedilerin bakım evlerine nakilleri yapılıyor. Tedavi ve kısırlaştırılma işlemleri yapıldıktan sonra Miyav Park’a bırakılan kediler bu sayede kontrol altına alınarak sağlıklı bir şekilde hayatlarını sürdürüyor.

Öte yandan, Mersin Büyükşehir Belediyesi’nden yapılan açıklamada, Türkiye’nin en büyük hayvan barınağının Mersin’e inşa edileceği belirtildi. Fiziksel ve teknik donanımın tamamlandığı tesiste, 4 ameliyathane, 4 muayene odası, Laboratuvar, anestezi bölümü, veteriner odası, röntgen bölümü, müşahede ünitesi, fizik tedavi ve iyileştirme ünitesi, soğuk hava deposu, kafeterya, mutfak, mescit, kedi ve köpekler için ayrı mama odası, tıraş odası, sahiplendirme alanı, serbest dolaşım alanları ve Miyav Park’ın yer aldığı kaydedildi.

"Her belediye bu hizmetleri vermeli"

Sokak hayvanlarının savunmasız canlılar olduğunu, onlara zarar vermenin insanlık dışı bir hareket olduğunu söyleyen Yılmaz Can Gündüz, Mersin Büyükşehir Belediyesi’nin sokak hayvanlarına yönelik hizmetleriyle ilgili olarak, "Bunlar çok düşünceli ve güzel hizmetler, Türkiye’de her belediyenin vermesi gereken hizmetler. Bu konuda belediyelerden çok insanların duyarlı olması lazım, sokak hayvanları sonuçta savunmasız canlılardır, onlara zarar verip işkence yapmak tamamen sadist bir düşünce. Mersin Büyükşehir Belediyesi’nin yaptığı hizmetlerle sokak hayvanlarının daha iyi bir yaşam süreceğini düşünüyorum ve belediyemize bu hizmetleri için çok teşekkür ediyorum" dedi.