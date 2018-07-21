Büyükşehir’den yardıma muhtaç vatandaşlara ’Dost Eli’

Mersin’de dar gelirli ve ekonomik açıdan zorluklar yaşayan vatandaşlara yardımcı olabilmek için ’Dosteli Market’ projesini hayata geçiren Büyükşehir Belediyesi, kent merkezi ve ilçelerde hizmete açtığı 6 marketle binlerce aileye ulaşırken, 7’nci Dosteli Market’i Mut ilçesine açmaya hazırlanıyor. Projesi kapsamında kent genelinde 5 bin 773 kişiye hizmet veren Büyükşehir Belediyesi, geçtiğimiz aylarda Anamur’da açılan şubesiyle kısa sürede 211 aileye ulaştı. 176 bin 200 yardım ve Ramazan kolisi dağıtımını gerçekleştiren Büyükşehir Belediyesi, ailelere Kurban Bayramı’nda da 23 kurban yardımı yaptı.

"Eğitimde de destekler sürüyor"

Eğitimde fırsat eşitliği sağlayarak maddi yetersizlikler nedeniyle çocuklarının eğitiminde zorluk çeken ailelere de yardım eli uzatan Büyükşehir Belediyesi, bugüne kadar Mersin genelinde 118 bin 700 öğrenciye kırtasiye yardımı yaptı. Öğrencilerin üniversite sınavlarına hazırlanması konusunda da açtığı ücretsiz Eğitim ve Öğretimi Destekleme Kursları ile destek olan Büyükşehir Belediyesi, 2 bin 500’e yakın öğrenciye ücretsiz kurs verdi. Ayrıca, Mersin’de ikamet eden ve 4 yıllık üniversite kazanarak birinci sınıfa başlayacak olan 38 bin 184 öğrenciye Lisans Eğitim Yardımı sağlandı.

"Afetzedelerin yanında"

Afetlerden zarar gören ailelere de zor günlerinde dost elini uzatan Mersin Büyükşehir Belediyesi, 191 aileye buzdolabı, çamaşır makinesi, fırınlı ocak, oturma grupları ve mobilya gibi ev eşyası yardımı yaptı. Geçtiğimiz günlerde Anamur’un Güngören Mahallesi’ndeki evinde elektrik kontağı nedeniyle çıkan yangında evi tamamen yıkılan ve hiçbir eşyası kalmayan Mustafa Deniz’e yardım elini uzatan Büyükşehir Belediyesi, 1 hafta içerisinde Deniz ailesine yeni buzdolabı, çamaşır makinesi, fırınlı ocak ve oturma grubu alarak hediye etti.