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19 Temmuz 2018 16:58

Büyükşehir’den yöneticilerine iş sağlığı ve güvenliği toplantısı

Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından belediye yöneticilerine yönelik ’İş Sağlığı ve Güvenliği Toplantısı’ düzenlendi.

Büyükşehir’den yöneticilerine iş sağlığı ve güvenliği toplantısı

19 Temmuz 2018 16:58


Kongre ve Sergi Sarayı Çok Amaçlı Salon’da düzenlenen toplantıda Mersin Büyükşehir Belediyesi Kültür Sanat Bilim Ulaştırma Ticaret ve Sanayi A.Ş İşyeri Hekimi Cengiz Yılmaz tarafından bir sunum gerçekleştirildi. Sunumda, Büyükşehir Belediyesi’nin iş sağlığı ve güvenliği konusundaki misyonunun iş kazası ve meslek hastalığı olasılıklarını en düşük seviyede tutmak, iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini uluslararası standartlarda geliştirmek olduğu vurgulandı. Vizyonlarının ise iş sağlığı ve güvenliğinde ulusal ve uluslararası yönetim sistemleri oluşturarak iş kazaları ve meslek hastalıklarının önlenmesini sağlamak olduğu aktarıldı. Toplantıda, iş sağlığı ve güvenliği çalışmalarının amacının çalışanları korumak, üretim ve işletme güvenliğini sağlamak olduğu kaydedildi.


Türkiye’de ölümlü iş kazalarının İsveç’ten 8.3 kat daha fazla olduğu söyleyen Yılmaz, tehlikeli durum ve davranışların ortadan kaldırıldığı zaman iş kazalarının önlenmiş olacağını anlattı. Tehlikeli davranışın önüne geçilmesi ve çalışanların bilinçlendirilmesi gerektiğini vurgulayan Yılmaz, tehlikeli durum ile tehlikeli davranışın bir araya gelmezse kazaların önlenebilir olduğunu kaydetti.




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