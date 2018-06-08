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08 Haziran 2018 15:17

Büyükşehir’in enstrüman kursları başlıyor

Mersin Büyükşehir Belediyesi, her yaz döneminde olduğu gibi, bu yıl da ’Yeteneğine Yön Ver’ sloganıyla 10 yaşından üstün her insana ücretsiz enstrüman kursu vermeye devam ediyor.

Büyükşehir’in enstrüman kursları başlıyor

08 Haziran 2018 15:17


Mersin Büyükşehir Belediyesi, her yıl ücretsiz olarak düzenlediği kurslarda, müzik aletlerinin kullanımını yaygınlaştırmak ve bu yönde yeteneği olanların uzman kadrolarca yetiştirilmesini sağlamayı amaçlıyor. 25 Haziran tarihinde başlayacak olan kurslarda vatandaşlara keman, gitar, bağlama, ritim, kanun ve resim kursu verilecek. Büyükşehir Belediyesi, özellikle çocukların yaz dönemlerindeki boş zamanlarını bilgisayar, televizyon gibi teknolojik aletlerin başında geçirmeleri yerine, müzik ve sanatla uğraşması için enstrüman kurslarını hayata geçiriyor.


Belediyeden yapılan açıklamada, 10 yaş ve üzeri kursiyerin, hafta içi saat 10:00 ile 18:00 saatleri arasında Mersin Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı Ek Hizmet Binası’nda ders alacakları bildirildi.




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