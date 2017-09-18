Büyükşehir’in gezici sağlık tarama araçları ilçelere hizmet götürüyor

Gezici sağlık tarama hizmeti ile Anamur’dan Tarsus’a kadar 13 ilçenin tamamında, toplam 12 binden fazla vatandaşa ulaşan Büyükşehir Belediyesi, gezici diş ve göz tarama araçlarıyla Mersin’in her bucağına şifa dağıtıyor. Ücra bölgelerde ve özellikle ulaşımın zor olduğu noktalarda sağlık hizmeti sunmaya devam eden Büyükşehir Belediyesi, bu hizmetiyle vatandaşlardan da takdir topluyor. Tam donanımlı gezici sağlık tarama araçları ile verilen hizmetler sayesinde kırsal bölgelerde yaşayan ve başta dezavantajlı gruplar olmak üzere özellikle yaşlı, yatalak ve engelli vatandaşlara düzenli olarak ağız, diş ve göz sağlığı hizmeti sunularak, vatandaşların yaşam kalitesi arttırılmaya çalışılıyor. Ekipler kent genelinde 13 ilçenin 117 mahallesinde 3 bin 305 vatandaşa diş sağlığı konusunda, 13 ilçenin 81 mahallesinde 5 bin 920 vatandaşa göz sağlığı konusunda hizmet verirken, 4 bin 112 kişiye diş fırçası dağıtımı gerçekleştirirdi ve 3 bin 135 kişinin de şeker ve tansiyon taramalarını yaptı. Mersin genelinde erişilebilirliğin artırılması ve koruyucu sağlık hizmetlerinin yaygınlaştırılması yönünde, dezavantajlı gruplar için gezici sağlık hizmetlerinin olumlu gelişmeler sağladığı saptanırken, Gezici Diş Sağlığı Tarama Aracı ile öğrencilere ve vatandaşlara koruyucu sağlık hizmetleri konusunda bilgi verilerek, çocuk dişlerinde çürük koruyucu önlemlerin alınması, diş taşı temizliği gibi hizmetler de uygulanıyor. Ayrıca tarama yapılan vatandaşa diş fırçası da hediye eden Büyükşehir Belediyesi ekipleri, çocuklara dişlerini nasıl fırçalamaları gerektiğini de uygulamalı olarak gösteriyor. Gezici sağlık tarama araçları tarafından Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü’ne bağlı huzurevleri, çocuk esirgeme kurumu ve engelli bakım ve rehabilitasyon merkezlerinde yaşayan 373 vatandaşa da diş tarama hizmeti verildi. Ayrıca araçlar ile 0-3 yaş aralığındaki çocuklara göz enfeksiyon ve alerji muayenesi, şaşılık, göz tembelliği, doğumsal katarakt, göz yaşı yolları, kornea muayeneleri yapılıyor. 3-10 yaş aralığındaki çocuklara görme keskinliği, göz enfeksiyon ve alerji, şaşılık, göz tembelliği, renkli görme muayeneleri, 10-40 yaş aralığındaki vatandaşlara ise görme keskinliği, göz enfeksiyonu ve alerji, katarakt, diyabetik retinopati, sarı nokta, glokom, göz enfeksiyonu ve alerji muayeneleri yapılırken, bu taramalar sonucu sağlık kurumlarına müracaatı gereken kişiler, ticari maksatlı istismarları önlemek için Sağlık Bakanlığı hastaneleri ve devlet üniversitesi hastanelerine yönlendiriliyor.