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21 Haziran 2018 15:09

Büyükşehir’in kalite yolculuğu sürüyor

Mersin Büyükşehir Belediyesi, yaşanabilir bir gelecek oluşturmak, yenilikçi gelişmelere öncelik vererek, vatandaş odaklı çalışmaları sürekli iyileştirmeyi prensip haline getirmek için başlattığı kalite çalışmalarını ’TSE EN İSO 9001:2015’ belgesi ile yeniden tescilledi.

Büyükşehir’in kalite yolculuğu sürüyor

21 Haziran 2018 15:09


Mersin Büyükşehir Belediyesi, kalite çalışmaları yeni belgelerle tescilleniyor. Bu kapsamda Büyükşehir Belediyesi, ’TSE EN İSO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi’ belgesinin geçerlilik süresini tamamlamasının ardından belge yenileme tetkikleri sonrasında ’9001:2015 versiyonunu’ yeniden almaya hak kazandı. Halihazırda devam eden bilgi güvenliği sistemi ile çalışmaları devam eden Büyükşehir Belediyesi, ’ISO 27001 Bilgi Güvenliği’, ’ISO 39001 Yol Trafik Güvenliği’ ve ’ISO 50001 Enerji Verimliliği Yönetim Sistemi’ belgelerini de 2019 yılı sonunda almayı hedefliyor.


Verilerle karar alma, stratejik planlama, kaynakların verimli kullanımı ve sürekli iyileştirmeler yaparak daha iyi hizmet sunmayı hedefleme, çalışanların yetkinliklerini artırarak hizmet kalitesini yükseltme konularında ciddi mesafeler kat eden Büyükşehir Belediyesi, uluslararası bir standart olan ISO ve EFQM Kurumsal Mükemmellik Modeli’ni örnek alıyor.




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