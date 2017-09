Büyükşehir’in marangoz atölyesi kentin havasını değiştiriyor

Mimar Sinan Bulvarı üzerindeki Mersin Büyükşehir Belediyesi Fidanlığında yer alan atölyede harikalar yaratan marangoz ustaları, aynı zamanda ürünlerin üretiminden onarım ve bakımına kadar her türlü aşamada görev alıyor. Dışarıya oranla maliyeti yarı yarıya indiren ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz göreve geldikten sonra kurulan marangozhane atölyesi, 2 kişi ile başladığı çalışmalarında personel sayısını kısa sürede 8’e çıkararak üretimini artırdı. Piknik masasından, kamelyalara, pergolelerden, çiçeklik, saksı ve banklara kadar akla gelebilecek her türlü kent mobilyasını bu atölyede imal eden ustalar, özverili bir şekilde kentin ruhunu değiştirecek ürünlere imza atıyor. İşlerini severek yaptıklarını ve Mersin’e hizmet vermekten keyif aldıklarını ifade eden çalışan Murat Yıldırım, atölyenin kurulması ile birlikte Büyükşehir’in üreten bir belediye kimliğini bir kez daha ortaya koyduğunu söyledi. Yıldırım, “Burhanettin Kocamaz Başkanımız gelmeden önce her şey dışarıdan alınıyormuş şimdi ise kendimiz imal ediyoruz. Bütün malzemeleri kendimiz çıkarıyoruz. Bir şeyler üretmek gerçekten gurur verici ve biz bundan zevk alıyoruz, işimizi keyifle yapıyoruz. 3 yıl oldu biz Büyükşehir Belediyesi’ne başlayalı. 3 yıl önce geldiğimizde birçok sıkıntımız vardı, bizim burada hiç atölyemiz yoktu. Sağ olsun Burhanettin Başkanımızın destekleriyle biz burada sıfırdan bir atölye kurduk. Çalışmalarımız hızla devam ediyor. Burada özveri ile çalışırken, bir yandan da maliyetleri düşünüyoruz. Maliyetin yarı yarıya indiğine inanıyoruz. Biz Başkanımızın da dediği gibi halka hizmetin Hakk’a hizmet olduğunu savunuyoruz ve o izden gidiyoruz. Biz üreten bir belediye olmaktan ve böyle hizmet vermekten gurur duyuyoruz” dedi.

Bugüne kadar birçok ürünün imalatını gerçekleştirdiklerini söyleyen Yıldırım, “Açtığımız bu atölyede arkadaşlarımızla beraber birçok imalat yaptık. Sayı vermemiz gerekirse 90’ın üzerinde kamelya, 500’e yakın çiçeklik ahşap saksı yaptık. Bunların yanı sıra piknik masaları, orman masaları ve çitler yaptık. Ayrıca bunların tadilatını ve tamiratını yapıyoruz. Bank imal ediyoruz. Elimizden geldiği kadar özverili bir şekilde çalışıyoruz. Hizmette yelpazeyi nasıl geliştirebiliriz diye sürekli olarak yeni çalışmalar ortaya koyuyoruz” şeklinde konuştu.

Atölyenin bugünlere gelmesini büyük bir başarı hikayesi olarak değerlendirdiğini kaydeden Yıldırım, Başkan Kocamaz göreve gelmeden önce üretim yapacak bir atölyelerinin bile bulunmadığını ifade ederek, “3 yıl öncesinde şu anda gördüğünüz ne atölye ne de takımlar burada yoktu. Aslında çok zor şartlarda başladık ve sağ olsun Burhanettin Başkanımızın destekleriyle atölye kurduk ve diğer kapanan belediyelerden atıl durumdaki makineleri getirdik, revize ettik ve onarımlarını yaptık, bakımlarını yaparak çalışmalarımıza başladık. Çok fazla yol kat ettik” diye konuştu.