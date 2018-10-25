Büyükşehir'in 'muhtarlar buluşması' etkinliği sona erdi

Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından '19 Ekim Muhtarlar Günü' dolayısıyla düzenlenen 'Muhtarlar Buluşması' etkinliği sona erdi.

Muhtarlar Buluşması kapsamında, Niğde'nin Ulukışla İlçesi Çiftehan Köyü'ne götürülen 13 ilçenin muhtarları, 6 gün boyunca hizmet maratonuna kısa bir ara vererek, kaplıcanın ve doğanın keyfini sürdü.

İlk etapta dört merkez ilçe ile Tarsus ve Çamlıyayla muhtarlarının bir araya geldiği Çiftehan tatilinin ikinci etabında, Anamur, Bozyazı, Aydıncık, Mut, Gülnar, Silifke ve Erdemli ilçe muhtarları bir araya geldi. Programla ilgili konuşan Mut İlçesi Kemenli Mahalle Muhtarı Mevlit Çetin,"Güzel bir geziydi. Muhtarları birbirine kaynaştırdı. Böyle etkinliklerin devamını bekliyoruz" dedi.