Büyükşehir’in toplu taşıma denetimleri sürüyor

Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı ekipleri, kent genelinde yürütülen toplu taşıma denetimleri ile bugüne kadar binlerce araçta yüzlerce ihlal tespit ederek işlem yaptı. Sadece 2018 yılı Ocak ayından bugüne kadar kent merkezinde 18 bin 680 adet toplu taşıma aracını denetleyen ekipler, 421 adet tespit tutanağı ile 58 adet de ihtar tutanağı düzenledi. Özellikle bunaltıcı yaz günlerinde klima denetimlerine ağırlık veren zabıta ekipleri, ayrıca kılık-kıyafet, sakal, aksesuar, durak harici yolcu alma ve indirme ile güzergah dışı faaliyetler konusunda gerçekleştirdiği denetimler sayesinde ihlallerde önemli bir azalmaya imza attı.

Yürütülen denetim faaliyetleri yanında özellikle vatandaşlardan gelen istek ve şikayetler üzerine Tarsus’ta da denetimlere ağırlık veren Büyükşehir Belediyesi, 1 sivil ve 1 resmi denetim ekibi ile çalışmalara başladı. Bu kapsamda tam 4 bin 937 toplu taşıma aracını denetledi. Denetlenen dolmuş ve özel halk otobüslerinden 7 araç için ihtar tutanağı düzenlenirken, 103 araç için de tespit tutanağı tanzim edildi.

Tarsus genelinde bazı toplu taşıma araçlarında en çok klima açılmaması, fazla yolcu taşıma ve durak harici yolcu alma gibi konularda sıkıntılar yaşadıklarını beyan eden vatandaşlar, Büyükşehir Belediyesi Zabıta ekipleri tarafından yürütülen denetimlerden sonra kural ihlallerinin azaldığını belirtti.

Vatandaşlara güvenli seyahat imkanı

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz tarafından başlatılan Mersin’de toplu taşımanın disipline edilerek vatandaşların güvenli ve rahat şekilde seyahat edebilmelerini sağlayan uygulamalar meyvelerini verirken, Mersin’e kazandırılan yeni otobüsler ve hatlar ile toplu taşımada yeni bir dönem başladı. 2014 yılında göreve gelmesinin ardından bugüne kadar 141 adet yeni otobüs alarak Büyükşehir Belediyesi filosuna katan Kocamaz, genişletilmiş yol ağı ve bu otobüslerle 65 ayrı hat ile Mersin’e ulaşımda çağ atlattı. Büyükşehir Belediyesi, toplu taşıma şoförlerine belli aralıklarla verdiği mesleki kurallar ve ahlaki değerlerle ilgili eğitimlerle Mersin’de kaliteli taşımacılığa öncülük etti. Bu çalışmalar neticesinde Türkiye Belediyeler Birliği ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen, Transist 2017 Uluslararası İstanbul Ulaşım Kongresi ve Fuarı’nda ‘Toplu Taşımada Güvenilirlik’ birincilik ödülüne layık görülen Büyükşehir Belediyesi, dolmuş ve özel halk otobüslerinde uyguladığı denetim ve yeniliklerle de vatandaşın daha güvenli ve rahat seyahat edebilmelerinin önünü açtı.