Büyükşehir’in yaz konserleri sona erdi

Mersin’e gelen ve tatilini Mersin sahillerinde geçiren turistlerin eğlenceli bir yaz sezonu geçirmelerini sağlamak amacıyla Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından plajlarda yaz konserleri düzenlendi. Yaz boyu süren konserler Büyükşehir Belediyesi Kent Orkestrası tarafından verildi. Verilen konserde halk müziği, sanat müziği ve pop tarzında şarkılar vatandaşlar ile hep bir ağızdan seslendirilirken, 7’den 70’e herkes sahildeki halk konserinin tadını çıkardı.

Erdemli ilçesi Ayaş Yemişkumu Halk Plajı’nda düzenlenen son yaz konserinde denize karşı şarkılarını seslendiren tatilciler, hareketli ve slow birbirinden güzel şarkıları hep bir ağızdan söyledi. Büyükşehir Belediyesi sayesinde eğlenceli bir yaz akşamı geçiren tatilciler, alkışlar ve ıslıklar ile şarkılara eşlik etti.