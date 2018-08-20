Diğer
Kategoriler
20 Ağustos 2018 12:36

Büyükşehir’in yaz konserleri sona erdi

Mersin Büyükşehir Belediyesi Kent Orkestrası tarafından verilen yaz konserleri, Yemişkumu Halk Plajı’nda verilen konserle sona erdi.

Büyükşehir’in yaz konserleri sona erdi

20 Ağustos 2018 12:36


Mersin’e gelen ve tatilini Mersin sahillerinde geçiren turistlerin eğlenceli bir yaz sezonu geçirmelerini sağlamak amacıyla Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından plajlarda yaz konserleri düzenlendi. Yaz boyu süren konserler Büyükşehir Belediyesi Kent Orkestrası tarafından verildi. Verilen konserde halk müziği, sanat müziği ve pop tarzında şarkılar vatandaşlar ile hep bir ağızdan seslendirilirken, 7’den 70’e herkes sahildeki halk konserinin tadını çıkardı.


Erdemli ilçesi Ayaş Yemişkumu Halk Plajı’nda düzenlenen son yaz konserinde denize karşı şarkılarını seslendiren tatilciler, hareketli ve slow birbirinden güzel şarkıları hep bir ağızdan söyledi. Büyükşehir Belediyesi sayesinde eğlenceli bir yaz akşamı geçiren tatilciler, alkışlar ve ıslıklar ile şarkılara eşlik etti.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER MERSİN HABERLERİ
MERSİN HAVA DURUMU
34
°
C
Az Bulutlu
  • Pazartesi
    Az Bulutlu
    34°C
  • Salı
    Az Bulutlu
    34°C
  • Çarşamba
    Açık
    34°C
  • Perşembe
    Açık
    34°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç