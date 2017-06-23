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23 Haziran 2017 13:54

Çakacak: "Akdeniz’in incisi olan Mersin’den çok güzel duygularla ayrılıyoruz"

CHP Mersin Milletvekili Hüseyin Çamak, son yayımlanan Valiler Kararnamesi ile Eskişehir’e atanan Vali Özdemir Çakacak’a veda ziyaretinde bulundu.

Çakacak:

23 Haziran 2017 13:54


Sahil Valilik Makamında gerçekleşen ziyarette konuşan milletvekili Çamak, Mersin halkının Vali Çakacak’ı çok sevdiğini ifade ederek, Çakacak’ın Mersin’de görev yaptığı süre zarfında hangi kesimden olursa olsun herkesle rahatlıkla diyalog kurduğunu ve bu sayede yaşanılan problemlerin çözümü noktasında başarılı çalışmalar yürüttüğünün altını çizdi. Vali Çakacak’a yeni görev yerinin hayırlı olması temennisinde de bulunan Çamak, Çakacak’ın Mersin’de yürüttüğü başarılı çalışmaları Eskişehir’de de yürüteceğine olan inançlarının tam olduğunu söyledi.


Vali Özdemir Çakacak ise Çamak’a ziyaretlerinden dolayı teşekkür ederek, “Yaklaşık 3 yıl görev yaptığımız Mersin’de ilin tüm dinamikleri ile hareket ederek yaşanılan sıkıntıları gidermeye çalıştık. Mersin’in sahip olduğu farklılıkları birer zenginlik olarak gördük ve çalışmalarımızı hep bu doğrultuda el ve gönül birliği içerisinde yürüttük. O yüzden Akdeniz’in incisi olan Mersin’den çok güzel duygularla ayrılıyoruz. Birlik ve beraberlik içerisinde görev yapmanın huzuru ile görevimizi şimdi yeni atanan arkadaşımıza devrediyoruz. Ama şunu biliniz ki, gittiğimiz yerde de her zaman bir kapınız olacaktır” dedi.




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