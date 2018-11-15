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Çam ormanında çıkan yangın büyümeden söndürüldü

Mersin’in Erdemli ilçesinde sabah erken saatlerde çıkan orman yangını söndürüldü.

Mersin'in Erdemli ilçesinde sabah erken saatlerde çıkan orman yangını söndürüldü.


Edinilen bilgiye göre; ilçeye bağlı Sıraç Mahallesi'nde sabah saat 6.30 sıralarında çam ormanından dumanların yükseldiğini gören vatandaşlar, durumu orman ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine Erdemli Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı arazözler yangın bölgesine sevk edildi. Çam ormanı içinde çıkan yangın büyümeden kontrol altına alınarak söndürüldü.


Erdemli Orman İşletme Müdürü İsmail Çelik, yangınla her mevsim karşılaşılabileceğini belirterek, "Yangın ihmale gelmez, ekiplerimiz 24 saat yangına ilk müdahalede bulunabilecek kabiliyettedir" dedi.


Yangının çıkış sebebinin belirlenmesine yönelik çalışmalar sürüyor.

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