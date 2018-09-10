Çamlıyayla ile Valka arasında 'Kardeş Şehir' protokolü imzalandı

Letonya'nın Valka kenti ile Mersin'in Çamlıyayla ilçesi arasında 'kardeş şehir' protokolü imzalandı.

'Kardeş şehir' protokolü, Mersin Büyükşehir Belediyesi Encümen Toplantı Salonunda, Çamlıyayla Belediye Başkanı İsmail Tepebağlı ile Valka Belediye Başkanı Vents Armands Krauklis arasında imzalandı. Törene katılan Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz, Çamlıyayla ile Valka arasında başlayan kardeşlik ilişkilerinin halklar arasına da yansımasını istediklerini belirterek, "Eğer bu kardeşlik ilişkilerini gelecek nesillere aktarabilirsek dünya barışına önemli katkı sağlamış oluruz" dedi.

"Ticari kültürel ve turizme yönelik de ziyaretler olmalı"

İlişkilerin sadece kağıt üzerinde kalmaması gerektiğini söyleyen Kocamaz, "İnşallah bugün güzel bir şekilde başlayan bu kardeşlik ilişkileri, Çamlıyayla ve Valka arasında kesintisiz bir şekilde devam eder. Kardeş şehir ilişkileri önce kent yöneticileri tarafından gerçekleştiriliyor. Fakat, halklar sahiplenmezse bu ilişkiler belli bir müddet sonra kayboluyor. Tabi bunu geliştirmek için de karşılıklı olarak ticari, kültürel ve turizme yönelik ziyaretlerinde yapılması lazım" ifadelerini kullandı.

"İlk kardeş şehir Valka oldu"

Çamlıyayla'nın ilk kardeş şehirinin Valka olduğunu kaydeden Çamlıyayla Belediye Başkanı İsmail Tepebağlı ise, "Valka şehriyle yapmış olduğumuz konuşmalarda bize çok uygun bir kardeş şehir olacağını düşündük. İnşallah bu kardeş şehir ilişkisini hem ekonomik hem de kültürel olarak geliştirebiliriz. Burada süreklilik önemli. İnşallah bundan sonraki belediye başkanlarımızda bu birlikteliği sürdürürler" şeklinde konuştu.

"Çamlıyayla gibi ilçe daha önce görmedim"

Valka Belediye Başkanı Vents Armands Krauklis, kendileri için çok önemli bir gün olduğunu ifade ederek, "Tarihimizde ilk defa Türkiye'de bir kardeş şehir protokolü imzalıyoruz. Çamlıyayla, yeşil doğasıyla çok güzel bir ilçe. Şimdilik onun kadar güzel bir ilçe görmedim. Umarım ilerde daha güzel adımlar atarız. Eğitim, kültürel ve ekonomik açıdan umarım bazı şeylerin gelişmesi için ön ayak olur. Çünkü halkların bir arada barış içerisinde yaşaması için iletişim çok önemli. Umarım gelecekte çıkabilecek sorunlara ön ayak olur" diye konuştu.

Konuşmaların ardından protokolün imzalandığı toplantıda taraflar birbirlerine hediyelerini takdim etti.