Çamlıyayla Karakucak Güreşleri ile şenlendi

30 Ağustos Büyük Taarruz ve Zafer Bayramı kapsamında düzenlenen ve Türklerin en eski sporlarından olan, yağsız çayır güreşi olarak bilinen Karakucak Güreşleri, vatandaşlar tarafından yoğun ilgiyle izlendi. Altıncı günün kazanan ve Başpehlivan olan yiğidi ise İsa Göçen oldu. Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz, "Ağustos Ayı Türk’ün zafer ayı. Tarihimizde birçok zaferi bu ay içerisinde kazanmışız. Bin küsur yıldır yaşadığımız bu Anadolu topraklarına da yine Ağustos Ayı’nda girmişiz. Son olarak 26 Ağustos’ta başlatılan büyük zaferin mücadelesi 30 Ağustos günü zaferle sonuçlanmış ve bu toprakları kirli ayaklarıyla kirleten işgalciler Aziz Atatürk’ün önderliğinde bütün şehit ve gazilerimizin önderliğinde bu vatandan def edilmiş. Böylesine yüce bir milletin evladı olmaktan, Türk kimliği taşımaktan ve Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmaktan çok büyük bir onur duyuyoruz" dedi.

"Yolsuz köyümüz kalmadı"

Büyükşehir Belediyesi’nin yapmış olduğu hizmetlerden bahseden Kocamaz, "Bizi 25 yıldır Tarsus’tan tanıyorsunuz. Daha önce de Çamlıyayla’ya gelir giderdik ama 25 yıldır bu topraklara hizmet etmek şerefine nail olduk. Sizlerin güvenine, teveccühüne layık olabilmek için de gece gündüz demeden çalışıyoruz. Mersin bir bütün olarak ele alındığında 2014’de yükselen bayrak Allah’ın izniyle gönderde nazlı nazlı dalgalanmaya devam ediyor. Biz bütün ilçelerimizi eşit ele alıyor, hepsine nüfusu ve bize gelen paylar ölçüsünde gayretle gece gündüz demeden hizmet üretiyoruz. Yolsuz ve susuz yerleşim birimi bırakmayacağız dedik ve bugün geldiğimiz noktada yolsuz köyümüz kalmadı. Vatandaş artık tarlasına bahçesine gidecek yollarla ilgili çalışma için başvuruyor" ifadelerini kullandı.

Zevzek Tepesi’nde gerçekleşen ve yoğun katılımın olduğu güreşlerde 90+ kiloda güreşen İsa Göçen, rakibini yenerek başpehlivanlık unvanını kazandı. Başpehlivanlık için ter döken Hüseyin Gündüz ikinciliği göğüslerken, Ömer Yavuz ve Taki Taşdemir üçüncülüğü paylaştılar. Dereceye giren güreşçilere ödüllerini Kocamaz ve protokol üyeleri verdi.