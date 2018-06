Çamlıyaylalı arıcılara kovan desteği

Büyükşehir Belediyesi, kent kırsalında arı yetiştiriciliği ve bal üretimini teşvik etmek, kadınların üretime katılmasına destek olmak amacıyla gerçekleştirdiği arı kovanı dağıtımına ilçe ilçe devam ediyor. Çamlıyayla’da gerçekleştirilen dağıtımda 2 arılı, bir boş katlı olmak üzere 240 üreticiye 480 arılı, 240 boş kovan desteği yapıldı. Burada konuşan Başkan Kocamaz, göreve geldikleri günden beri yoğun bir şekilde çalıştıklarını belirterek, "30 Mart 2014 yılından itibaren Mersin Büyükşehir Belediyesi nasıl çalışır hem Türkiye’ye hem dünyaya gösteriyoruz. Büyükşehir Belediyemizin ortaya koyduğu hizmetler ve projeler Türkiye’de bütün büyükşehir belediyeleri tarafından örnek alınıyor. Gelip Mersin’de bizzat yerinde inceliyorlar ve buradaki projeleri kendi bölgelerinde uygulamak için bir harita çiziyor. Bizler bu toprakların çocuklarıyız. Sizlerin arasından çıktık. Sizlerin sıkıntısını çok derinden biliyoruz ve bu bölgedeki insanlarımızın her şeyin en iyisine layık olduğu bilinciyle hareket ediyor, her türlü desteği veriyoruz. Birçok büyükşehirde tarımla ilgili hiçbir proje yok. Çünkü yasa bunu ihtiyari bırakmış yani büyükşehir belediyesi isterse yapar isterse yapmaz. Ama biz bölgenin yapısını, vatandaşın nelerle iştigal ettiğini, hangi sıkıntıları çektiğini biliyoruz. Tarımla uğraşırken hiçbir eğitim almadan anam babam usulü ile bu işleri götürmeye çalıştığını, teknolojiden yeterince faydalanmadığını biliyoruz. Bu konuda kafa yoruyor projeler üretiyoruz. Tarımla ilgili Mersin’i bir bütün olarak ele alıp, her bölgeye ihtiyacı olan desteği veriyoruz" dedi.

Tarımsal hizmetler konusunda üreticilere verdikleri desteklerden de söz eden Kocamaz, vatandaşların sahip olduğu arazilerden en yüksek ve kaliteli verimi alabilmesi için projeler geliştirdiklerini vurguladı. Kocamaz, "Şunu söylemekte fayda görüyorum. Cumhuriyetimiz 95 yaşında. Biz göreve geldiğimizde 91 yaşındaydı. Bu 91 yıllık süre içerisinde maalesef bölgemizin kırsalı yeterince hizmet alamamış. Biz yolsuz ve susuz yerleşim birimi bırakmayacağız dedik. Allah’a şükür 5 bin 500 kilometrelik yol ağımızın tamamına yakınını asfaltla kapladık. Allah’a çok şükür ki Cumhuriyet tarihinde görülmeyen hizmeti son 4 yıl içerisinde Büyükşehir Belediyesi olarak vatandaşlarımızla buluşturduk. Bu bize gurur veriyor. Vatandaşlarımız dua ettikçe, Allah razı olsun dedikçe bizde vites büyütmeye devam ediyoruz. Vatandaşımız işi ehline verdiği zaman daha kısa yoldan, daha kaliteli hizmetlere kavuşabiliyor. Sizler bizlere 1994’ten bu yana gönül rahatlığı ile görev verdiniz. Biz de sizlerin başını yere eğdirmemek için gece gündüz demeden koşuyoruz ve koşmaya da devam edeceğiz" diye konuştu.

Konuşmaların ardından üreticilere arı kovanları dağıtıldı.