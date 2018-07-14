Dr. Ahmet Çamsarı, "Devletimizin varlığına ve milletimizin iradesinin temeli olan demokrasimize 15 Temmuz 2016 gecesi yapılan kalkışma, Türk milletinin kararlı duruşu karşısında hezimete uğramıştır" dedi.

Çamsarı, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla yaptığı açıklamada, darbe girişiminin başta Türkiye’nin birliğine, beraberliğine, huzuruna ve millet iradesine yapılan bir saldırı olduğunu belirterek,, "Türkiye Cumhuriyeti’nin birlik ve beraberliğini tehdit edenler, Cumhurbaşkanımızın önderliğinde başta aziz milletimiz olmak üzere kahraman emniyet teşkilatımız ile Türk Silahlı Kuvvetleri’nin onurlu personelini karşısında bulmuştur" ifadelerini kullandı.

Darbe girişiminde bulunan kişilerin adalet karşısında hak ettikleri bedeli ödemelerini isteyen Çamsarı, "Bu vatan hainlerinin tüm çabaları, Türk milletinin güçlü iradesi karşısında her daim bertaraf olacaktır. Milletimiz, ulvi duruşuyla demokrasiye olan bağlılığını bütün dünyaya örnek olacak şekilde göstermiştir. Milli iradeyi hiçe sayan bu gözü dönmüş demokrasi düşmanları, umutsuz kalkışma girişimleri ile ne yazık ki masum insanlarımızı, emniyet güçlerimizi ve askerlerimizi katletmişlerdir. Cumhuriyetimizin ve demokrasimizin bekçiliğini yapan şehitlerimize bir kez daha Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyoruz" şeklinde konuştu.

Mersin Üniversitesi olarak demokrasinin her zaman bekçisi olduklarını kaydeden Çamsarı, "Vatanımızın, milletimizin ve demokrasimizin savunuculuğunu en kıymetli görev olarak addeden Mersin Üniversitesi, demokrasiye sahip çıkma noktasında her zaman olduğu gibi bugün de bütün varlığıyla tek vücut halinde, devletimizin ve milletimizin yanındadır" diye konuştu.