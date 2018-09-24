Çamsarı'dan yeni akademik yıl mesajı

Mersin Üniversitesi Rektörü Ahmet Çamsarı, Mersin Üniversitesi'nin 15 fakülte, 8 yüksekokul, 11 meslek yüksekokulu, 5 enstitü ve 31 araştırma ve uygulama merkeziyle başta Çiftlikköy Kampüsü olarak 5 farklı yerleşkede öğrencilere daha iyi bir gelecek sağlayabilmek için hizmet vereceğini söyledi.

Çamsarı, 2018-2019 akademik yılı dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Mesajında yeni akademik yılın akademik ve idari personele hayırlı olmasını temenni eden Çamsarı, sürekli değişen ve gelişen Mersin Üniversitesini göreve geldikleri günden itibaren geliştirmek için çalıştıklarını söyledi.

Üniversiteye yeni fakülteler ekleyerek, akademik kadroyu güçlendirdiklerini kaydede Çamsarı, "Eğitim Fakültesi ve Merkezi Derslikler gibi çok sayıda yeni binayı hizmete açtık, pek çok projenin de temelini attık. Üniversitemizi Ar-Ge çalışmaları ve bilimsel projelerde ülkemizin öncü kurumlarından biri haline getirdik. Bunları yaparken 50 bini aşkın öğrencimizin sosyal ve kültürel yönden gelişmesine imkan verecek faaliyetleri de unutmadık. Mersin Üniversitesi olarak bugün 15 fakülte, 8 yüksekokul, 11 meslek yüksekokulu, 5 enstitü ve 31 araştırma ve uygulama merkeziyle başta Çiftlikköy Kampüsü olarak 5 farklı yerleşkemizde siz değerli öğrencilerimize daha iyi bir gelecek sağlayabilmenin heyecanı içerisindeyiz" dedi.

Kampüs içerisinde kız-erkek öğrenci yurdu, yemekhane, kütüphane gibi hizmetlerin yanı sıra Mersin Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Merkezi ile Diş Hekimliği Hastanesinin sağlık anlamındaki sorunların çözümü için çalışacağını kaydeden Çamsarı, "Öğrenci topluluklarımız, açık ve kapalı spor tesislerimiz ders dışındaki zamanınızı verimli kullanmanız ve kendinizi farklı alanlarda da geliştirmeniz için sizleri bekliyor olacak. Mersin Üniversitesi'nde alacağınız eğitimin kaliteli olmasının ülkemizin güçlü yarınları için ne kadar büyük önem taşıdığının farkındayız. Akademik ve idari personelimizle bu anlamda var gücümüzle çalıştık, çalışmaya devam edeceğiz. Sizlerin de ailenize ve ülkemize karşı sorumluluğunuzu unutmadan, kendinizi geleceğe donanımlı bir şekilde hazırlayacağınıza, hayallerinizin peşinden bıkmadan koşacağınıza inancım tam" ifadelerini kullandı.