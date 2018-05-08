Çamuru sanata döndürdüler

Akdeniz Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’ne bağlı hizmet veren Hadra Hamamı Kültür ve Sanat Evi’nde, seramik öğretmeni Özlem Dağlıoğlu ile öğrencilerinin hazırladığı birbirinden farklı, renkli ve ilgi çekici el emeği göz nuru seramik eserlerin beğeniye sunulduğu ’Çamura Dokunan Eller’ sergisi açıldı. Ayrıca Mersin HEM ve Karacaoğlan HEM işbirliğinde açılan ve Ferya Kocaçınar’ın imzasını taşıyan ’Repetition’ adlı yağlı boya resim sergisi de ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.

İki sergi bir arada

Sergilerin açılışına Akdeniz Belediye Başkanı Muhittin Pamuk, İlçe Milli Eğitim Müdürü Adem Koca, Akdeniz Halk Eğitim Merkezi Müdürü Ahmet Uğurcan, Kıbrıs Konsolosluğu, Gazi Derneği, TEMAD Derneği üyeleri ile Hadra Hamamı Kültür ve Sanat Evi’nde seramik kursu gören kursiyerler katıldı. Açılışın ardından Akdeniz Belediyesi ile Halk Eğitim Merkezi işbirliğinde organize edilen seramik kursu kursiyerlerinin el emeği ve göz nuru ile ortaya çıkardığı birbirinden farklı, renkli ve ilgi çekici eserleri inceleyen Başkan Pamuk, kursiyerleri kutladı, sergilerin düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

Sergilenen eserleri çok beğendiğini dile getiren Pamuk, kısa süre içinde bu başarıyı elde etmelerinden ötürü kursiyerleri ve kurs eğitmenlerini tebrik etti. Pamuk, kültürel ve sanatsal alanda kendilerini geliştirmek, boş vakitlerini verimli bir şekilde değerlendirmek isteyen vatandaşları, belediyeye bağlı mahalle kültür evlerinde ücretsiz verilen birbirinden farklı kurs ve eğitimlere katılmaya da davet etti.

Serginin 9 Mayıs 2018 Çarşamba günü saat 17.00’ye kadar gezilebileceği ifade edildi.