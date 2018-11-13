Can: "Berdan Nehrini Çukurova'nın gerdanlığı haline getirdik"

Mersin'in Tarsus ilçesinde belediye tarafından Berdan Nehri kenarına yapılan peyzaj çalışmasının birinci etabı açılıyor.

Ünlü sanatçılar Murat Boz ve Ahmet Şafak verecekleri konserlerle Berdan 1.Etap projesinin açılışına renk katacak.

Belediye Başkanı Şevket Can, Berdan Nehrini nakış nakış işleyip Çukurova'nın gerdanlığı haline getirdiklerini ifade etti.

Berdan Nehri kenarını cazibe merkezi haline dönüştürdüklerini belirten Başkan Can, bütün hemşehrilerinin bundan sonra nezih bir ortamda vakit geçireceklerini söyledi. Başkan Can, “Şeffaf ve üretken belediyecilik anlayışıyla çalışıyoruz, çalışmaya da devam edeceğiz. Yaptığımız hizmetlerimiz görüldüğü gibi ayrım yapmadan, ayırmadan yapıyoruz. Bölgenin ihtiyacına göre hizmet üretiyoruz ve üretmeye de devam edeceğiz. Maliyeti 20 milyon TL olan yaklaşık 120 dönüm alan içerisinde 3 adet lokanta ve lunaparkında yer aldığı Çukurova'nın gerdanlığı olacak Berdan projemizin 1'nci etabını bitirdik. 17 Kasım 2018 Cumartesi günü saat:16:00'da Murat Boz ve Ahmet Şafak konserleriyle açılışını gerçekleştireceğiz. Şimdiden tüm hemşerilerimizi bu mutlu günümüzde bizimle birlikte olmaya davet ediyorum'' şeklinde konuştu.