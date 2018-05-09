Berberler ve Kuaförler Odası üyeleriyle bir araya gelen Tarsus Belediye Başkanı Şevket Can, esnafın mahallelerin gözbebeği olduğunu ifade ederek, "Bir mahallelinin başı sıkışsa mutlaka tanıdığı bir esnafın yanına gider. Kavga çıksa esnaf ayırır. Bir adres sorsalar esnafa sorarlar. Esnafımızdaki birliği, dirliği sağlarken şehrimizin de birliğini, dirliğini sağlamış olur. Gece geç saate kadar çalışan esnaf şehrimizde canlılığı sağlıyor. Bunu en güzel yapan meslek gruplarından biri şüphesiz berberler ve kuaförlerdir. Genelde geç saatlere kadar açık olan esnaf grubu berberlerimizdir. İnşallah sizler gibi diğer esnaflarımızda sizin gibi geç saatlere kadar çalışırlarsa, şehrimize ciddi bir canlılık gelir. Biz şehrimizde hareketlilik istiyoruz, insanlarımızın gece geç saatlere kadar gezmelerini alışveriş yapmalarını sağlamak, şehre hem ekonomik hem de sosyal anlamda canlılık kazandırmak için mücadele ediyoruz. Bunun için de kazandığımız parayı yaşadığımız Tarsusumuzda harcarsak en azından esnafımızın cebine daha fazla girmiş olur. Esnafımız ferahlar kalkınır. Şehrimiz canlanır” dedi.

Kentin kalkınması için devam eden projelerin bir an önce hayata geçmesi gerektiğine inandığını kaydeden Başkan Can, “İkinci hedefimiz dışarıdan para girişini sağlamaktır. Bunun yolu da dışardan ziyaretçidir. Bizim projelerimiz iki madde üzerine kuruludur. Birincisi, paramızı dışarı göndermeyeceğiz, ikincisi dışarıdan para girişini sağlayacağız. Tarsus’umuzun önü açık. Yıllarca Adana - Mersin arasında sıkışıp kalmanın şansızlığını yaşadık. Ben şahsen inanıyorum bu şansızlık hep birlikte şansa dönüşecektir. Havaalanının yapılması, Yenice lojistiğin faaliyete geçmesi. Doğalgaz depolama ünitesi, sahil bandı projesi, üniversite gibi hizmetlerin yapımıyla bu süreç saha hızlı olacaktır. Adana ve Mersinlinin gezip gördüğü yerlerin başında Tarsus’umuza geliyor. Şehrimize 4 yıldızlı otelimizi yapıyoruz. Kalacak yer sorununu hallediyoruz. Şehrimize ziyaretçi geldiğinde onları gezdirmemiz ve alışveriş yaptırmamız lazım. Turistler neredeyse şehrimizde yemek dahi, çay bile içmiyor. Turistlerin ziyaretçilerin şehirde daha fazla zaman geçirmelerini sağlamalıyız. Turizm ekonomik olarak kalkınmak için en önemli unsurdur. Bacasız fabrikadır. Kızılmurat Mahallemiz burada çok önemli. İlerleyen yıllarda 24 saat açık ve canlı bir mahalle planlıyoruz. Şehrimize artı değerler kazandıracak hamleler için bunu örnek verdim. Tarihi ticaret merkezimizin restorasyon işinde hiçbir esnafımızdan bir lira para talep etmedik. Tabi ki bölgeye rahatsızlık verdik. Sit alanı olduğu için iğneyle kuyu kazma misali çok ağır hareket etmek zorundasın. Kazarken, tadilat yaparken ağır hareket etmek zorundasın. Kısacası süreç uzun oldu. Ama ben esnaflarımıza faydamız olduğunu dükkanlarına iş yerlerine artı değer kattığımızı süreçte daha iyi anlayacaklar. Cenab-ı Allah birlikteliğimizi daim etsin, şehrimizde huzurumuzu bozdurmasın. Kardeşliğimiz daim olsun. Önümüzdeki hafta mübarek Ramazan ayına giriyoruz. Bizlere ve bütün İslam alemine hayırlar getirmesini Cenab-ı Allah’tan niyaz ediyorum” diye konuştu.

Tarsus Kaymakamı Yüksel Ünal, berberliğin önemli bir meslek olduğunu belirterek, “Hindistan’da berberler aynı zamanda dişçiymiş. Avrupa’da berberler aynı zamanda cerrahmış, cerrahlık oradan başlamış. Berberlik mesleğiniz bir nevi kutsaldır. Sizler berber olarak mesleğinizde tek tek tuğla diziyorsunuz. Berber olarak baktığımız zaman sizler sosyal psikolojik danışmansınız. Müşterinin derdiyle ilgileniyor, tavsiyede bulunuyorsunuz. Yeni gelen vatandaşın nabzına göre davranıyorsunuz. Size vatandaş aslında rehabilite olmak için geliyor açık söyleyeyim. Berberler sosyal bir ortamdır, sosyal medyadır aslında. İşte esnaf odalarının görevi de üyeleriyle güncel olan güzel şeyleri paylaşmasıdır” dedi.

Toplantıya, Tarsus Berberler Odası Başkanı Alper Deniz, Türkiye Berberler ve Kuaförler Federasyonu Genel Başkanı Bayram Karakaş ve Mersin Esnaf ve Sanatkarları Odaları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Talat Dinçer’de katıldı.