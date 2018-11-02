Can: "Vatandaşın acısını, sevincini paylaşmayan belediye başkanı olamaz"

Tarsus Belediye Başkanı Şevket Can, "Vatandaşın acısını, sevincini paylaşacaksın. Sevinci, acısını paylaşmayan bu memlekette belediye başkanı olamaz" dedi.

Başkan Can, hizmet bilgilendirme toplantısı için gittiği Esenler Mahallesi'nde kurbanlar kesilerek ve alkışlarla karşılandı.

“Köylerimiz Şehirleşecek, Şehrimiz Güzelleşecek” sloganıyla yola çıktıklarını belirten Can, 3 cami, 6 halı saha, 5 yaşam boyu spor merkezi, pazar yerleri, taziye evleri, Güneş Enerjisi Santrali, Berdan Projesi, 15 bin kişilik gösteri merkezi ve daha birçok hizmet yaptıklarını söyledi.

"Köylerimizin duası ve desteği, tercihi ve teveccühüyle bu makamlara geldiğimizi unutmadık ve unutmayacağız” diyen Başkan Can şöyle devam etti:

"Bizim çalışmakla ilgili sorunumuz yok, bizim işimiz, mesleğimiz belediyecilik. Biz bu işin çıraklığından geliyoruz. Biz bu işin mektebinden geliyoruz. Doğduğumuz, büyüdüğümüz, yaşadığımız yere hizmet etmenin gururunu yaşıyoruz. Tarsus Belediyesi birliğin, kardeşliğin, huzurun, güvenin adresidir. Vatanı, milleti, memleketi sevmenin adresi Tarsus Belediyesidir. Tarsusumuza bağlı 45 mahallemizde, 129 köyümüzde ayak izimiz ve alın terimiz var. Gidemediğim bir tek mahalle yoktur. Seçimden seçime köylü hatırlanmaz. Vatandaşın acısını, sevincini paylaşacaksın. Sevinci, acısını paylaşmayan bu memlekette belediye başkanı olamaz. Biz 336 bin vatandaşımızın belediye başkanıyız."

Toroslar Belediye Başkanı ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hamit Tuna ise konuşmasında belediyeciliğin bir vizyon ve öngörü meselesi olduğunu, Tarsus'un örnek olduğunu söyledi.

Toplantı sonunda Başkan Can ve Başkan Tuna mahalledeki çocuklara hediyeler dağıttı.